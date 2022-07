Prometido y cumplido, Djokovic aún conquista Wimbledon

Entornointeligente.com /

El título de Novak Djokovic en Wimbledon 2022 se puede contar en tres dimensiones. La primera, en la sumatoria de triunfos en el césped del All England Club , la catedral. La segunda, en la dimensión que tiene entre los máximos ganadores de Grand Slam y la tercera, en la extensión que continúa del dominio de tenistas europeos levantando trofeos major.

Por el lado motivacional, Djokovic ha sido tema polémico debido a su negativa de vacunación, y por ende, quedó fuera del Abierto de Australia y aún espera si cambian de parecer en el US Open en agosto. El torneo británico se asumía como el último major de su 2022, por ello, prometió desde antes del torneo: «Eso es una motivación adicional para jugar bien aquí». Ahora después de su séptimo título en Wimbledon , deja la puerta abierta a los torneos estadounidenses.

«Esperaré si llegan buenas noticias desde Estados Unidos, porque realmente me encantaría ir allí. Me gustaría jugar un par de torneos antes del US Open . Si eso no sucede, entonces tengo que ver cómo será el calendario. Para ser honesto, dudo que vaya a jugar torneos. Según tengo entendido, ganar un Grand Slam te clasifica para las ATP Finals a menos que estés fuera del top 20, lo cual no sé. Con los puntos acumulados hasta ahora, creo que estaré dentro del top 20. No siento ninguna presión o necesidad de jugar un calendario determinado. Tengo el logro de más semanas como número uno del mundo, algo que es muy complicado que lo superen».

El serbio derrotó a Nick Kyrgios por 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3) y se convirtió en el cuarto tenista varonil en encadenar cuatro títulos de Wimbledon al hilo en el 2018, 2019, 2021 y 2022. El máximo ganador de Wimbledon ha sido Roger Federer con ocho, ediciones ganadas entre 2003 y 2007.

El serbio ganó su torneo 21 de Grand Slam y quedó a solo un trofeo de Rafael Nadal, máximo ganador con 22 títulos. Después le siguen Roger Federer (20), Pete Sampras (14), Roy Emerson (12), Rod Laver y Bjorn Borg (11), Ivan Lendl, André Agassi y Jimmy Connors (8). De esta manera, el «Big 3» se posiciona como absoluto dominador en Majors.

«Históricamente, Wimbledon siempre ha llegado a una etapa importante de mi vida y de mi carrera. En 2018 tuve problemas en el codo, y Wimbledon fue el primer Grand Slam que jugué. Me sirvió como trampolín para ganar más tarde el US Open y el Open de Australia 2019. No es casualidad que este torneo tenga tanta relevancia en mi vida y en mi carrera. Es un alivio el ganar después de todo lo que ha pasado este año. Agrega más valor, más significado y más emoción. No siento que tenga prisa por terminar mi carrera en un año o dos. No estoy pensando en ello. Quiero mantener mi cuerpo sano porque eso es necesario para seguir a este nivel».

Novak es el cuarto tenista de la historia con más victorias consecutivas con 28, después de Bjorn Borg (41), Roger Federer (40) y Pete Sampras (31). Acumula títulos en los cuatro Grand Slam a su edad de 35 años, tres en Australian Open, uno en Roland Garros, cuatro en Wimbledon y uno en el US Open.

El australiano Nick Kyrgios, que jugó su primera final en un torneo grande, tuvo la oportunidad de romper una racha de campeones europeos. El último en lograrlo fue el argentino Juan Martín Del Potro en el US Open 2009.

[email protected]

kg

Archivado en:

Wimbledon Tenis

LINK ORIGINAL: El Economista

Entornointeligente.com