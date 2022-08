Prometido de Clarissa Molina a Magali Febles: «Cóbrame a mí»

Entornointeligente.com /

El representante artístico Vicente Saavedra salió en defensa de su prometida, Clarissa Molina, tras ser acusada de «mala paga» por la directora de Miss República Dominicana Universo, Magali Febles.

Febles acusó a la comunicadora Clarissa Molina de deberle el 30 % del dinero de Nuestra Belleza Latina (NBL) VIP y aseguró la ayudó a ganar el concurso.

Saavedra respondió a una publicación del tema y le envió un contundente mensaje a Febles.

«Ahora yo estoy preocupado, no vaya a ser que también yo le deba la novia a ella. Sra. Magali cóbrame a mí», dijo el manager de Ozuna en Instagram.

Según Febles, la reportera de «El gordo y la flaca» y ella firmaron un contrato y lo incumplió, por lo que t omará cartas en el asunto.

La también exdirectora de Miss Puerto Rico dijo que para el momento en que Molina ganó el concurso debía regresar al país y coronar a la siguiente ganadora y le otorgó un permiso para que permaneciera en NBL, y por esto la modelo supuestamente tiene que pagarle una comisión del 30 % que no le ha cancelado.

«Yo pagué mucho dinero para que ella compitiera, y también me fajé en Nuestra Belleza Latina (VIP) porque ella no era la que iba a ganar», dijo Febles durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

Esta no es la primera vez que Saavedra sale en defensa de su prometida, pues hace unos días la dominicana fue salpicada por la polémica en torno a Raúl de Molina y a La Materialista, figuras que se convirtieron en centro mediático de atención luego de que el presentador le negó un beso a la exponente urbana dominicana durante la entrega de Premios Juventud.

Saavedra compartió en las redes del periodista de «El gordo y la flaca» un «fuego emoji», el que es usado para elogiar a alguien en las plataformas de intercambio. «También es una jerga para describir algo que es cada vez más fácil de entender».

Esto bastó para que algunas personas o seguidores de la exponente urbana dominicana Yameiry Infante Honoret, conocida como «La Materialista», asumieron o interpretaron que Saavedra estaba apoyando la actitud asumida por Molina, en la alfombra de los Premios Juventud , al negarse a saludar con un beso y un abrazo a La Materialista, situación que ha provocado un tsunami de críticas alrededor de la cantante y el presentador de televisión de Univisión.

Lo cierto es que la publicación del «fuego emoji» en la fotografía de Molina sucedió muchas horas antes de que explotara la controversia.

«De repente veo entre 300 y 400 tags, respondiéndome a la publicación de este emoji en donde se me atacó, no solo a mí, sino también a mi novia Clarissa. Me escriben muchas cosas feas y cuando veo que también dicen cosas feas de Clarissa cometí el error de responder a algunos de ellos por DM (mensaje directo)», expuso Saavedra a Listín Diario.

