Promesas sin cumplir

Enero es propicio para hacer promesas. Los dominicanos saben que las promesas que hacen a la Virgen han de cumplirlas.

Si pasamos esa reflexión al mundo político nuestro, el problema no es que algunos políticos nos ofrezcan todo, sino que les creemos las mismas promesas año tras año. Señores políticos, no importa del partido que sean, necesitamos promesas que se ejecuten. En América Latina, en los estudios que se han hecho, muchos políticos aparecen como mentirosos, porque hicieron promesas y no las cumplieron. De modo que lo que hoy se dice, si no se cumple, aparecerá mañana, y no es tan bueno el que en la historia de uno aparezca como un mentiroso. Promesas, se pueden hacer, pero si las haces, cúmplelas, y si no las cumples, no las hagas.

Si tú haces promesas y no las cumples -quien quiera que seas-, eres un mentiroso.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.

LINK ORIGINAL: Listin Diario

