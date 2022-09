Promesa venezolana estará en la NBA Academy | Baloncesto 123

Entornointeligente.com /

Stefano Malavé Macri. Twitter: @StefanoMalaveM

Jonathan Griman, ala-pívot de 18 años nacido en Caracas, fue seleccionado como prospecto de la NBA Academy, programa de desarrollo de la mejor liga del mundo para impulsar el talento juvenil en el baloncesto norteamericano.

We are happy to announce the arrival of Jonathan Griman at the @nbaacademy one of ours best prospect, very good guy and hard worker 💪🏻 this is just beginning #TeamBestBaller pic.twitter.com/B1805PCDLQ

— BestBallerAgency (@Agency_Bballer) September 26, 2022

Griman nació en Caracas en agosto de 2004 y, desde los 10 años, se interesó en el baloncesto debido a la influencia de su padre, Ronald Griman, quien jugó con Cocodrilos de Caracas. Su primer equipo fueron las menores de la Universidad Central de Venezuela y, posteriormente, jugó en el Liceo Caracas hasta quinto año de Bachillerato, cuando se unió a la academia de Spartans de Distrito Capital por falta de entrenadores en el equipo de su casa de estudios.

Antes de cumplir la mayoría de edad, fue seleccionado para formar parte de la selección venezolana de baloncesto que diría presente en el Campeonato Sudamericano Sub-18 de la FIBA, donde la «Vinotinto de las Alturas» conseguiría el quinto lugar. Griman acumuló 125 minutos en el torneo y anotó 32 canastos (4 de ellos fueron desde fuera de la línea de tres y 11 de tiro libre), logró 39 rebotes y 16 bloqueos.

Source link

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com