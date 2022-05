Promesa familiar, ADN y Gerardo Rozín: ¿por qué «Tango» es el disco más emocional de Montaner?

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hay decenas de personas conectadas y representan a medios de todo tipo, formato y escala de América Latina. Todos quieren tener su momento propio, aunque eso implique que se repitan una y otra vez interrogantes como la estrategia para elegir repertorio, la posibilidad de un segundo disco con estas mismas características, la necesidad detrás del proyecto. Todos quieren, además, saber sobre Índigo, aunque no sepan cómo abordar el tema de manera directa.

Si Índigo fuera una canción de Tango , ¿cuál sería? ¿Cuál fue el momento más emocional desde su llegada al mundo hasta ahora? ¿Cómo está viviendo el abuelazgo? Finalmente, alguien se atreve a preguntar si estuvo presente en la llegada al mundo de la bebé más nombrada del continente, o sea, en el parto de su hija Evaluna . Entonces Ricardo Montaner responde que sí, y es el dato más personal que brinda en más de una hora de charla.

El martes, el día del lanzamiento de su nuevo disco Tango , el cantante argentino-venezolano ofreció una conferencia de prensa virtual de la que El País fue parte, y en la que conversó sobre muchos de los aspectos de un trabajo que representa una deuda pendiente. Le había prometido a su abuelo, a su padre, que algún día registraría ese mundo del 2×4 que marcó sus inicios y que define su ADN. Lo terminó haciendo, después de un coqueteo lejano —había grabado » Nostalgias » para el material Las mejores canciones del mundo , de 2007—, ahora que tiene 64 años, cinco nietos y otro más ( Apolo, de su hijo Mau y Sara Escobar ) en camino.

Y lo hizo a lo grande. Grabó en analógico en el porteño estudio ION , donde tangueros de ley registraron su música; de la mano del ingeniero de sonido Jorge «Portugués» Da Silva , que con 87 años colaboró con el Polaco Goyeneche, Astor Piazzolla, Mariano Mores o Aníbal Troilo; y acompañado de una orquesta típica. Ofreció una conferencia internacional y, esa misma noche, hizo un concierto íntimo pero que se pudo ver por internet, desde el bar Café De Los Angelitos donde Carlos Gardel dejó una huella importante. Y estrenó un documental de media hora, que es el registro de una grabación pero también de la amistad que tuvo con Gerardo Rozín , que lo entrevistó para la ocasión en la que sería la última nota de su vida. El periodista falleció el 11 de marzo de 2022 y en enero, en esa charla con Montaner, le confesó al cantante: «Soy un tipo sin fe. Salvo cuando me hablás vos».

Todo eso está metido en Tango , definitivamente el disco más emocional de una carrera atravesada por la emoción del amor, el desamor y la fe. «Creo que soy un tipo afortunado», dice Montaner en su encuentro con los periodistas, «porque tengo lo mejor de todo».

historia de un disco Cómo fue hacer «Tango» En su última entrevista con El País , Montaner había contado que la idea de hacer un álbum de tangos lo rondaba desde hace, por lo menos, 20 años, desde la tarde de empanadas y música que compartió con Mariano Mores . Hoy entiende que todo el tiempo que pasó le permitió llegar a Tango de la manera más madura posible, y es un acierto.

«Cuando yo era chiquito mi papá me subía a la mesa cuando se acababa el asado, y me decía que le cantara un tanguito a capella», cuenta en conferencia de prensa. «Este es el nacimiento de un álbum que he querido hacer toda mi vida, y es la forma que encontré de cumplir esa promesa que alguna vez le hice a mi abuelo Laurentino y a mi papá».

En enero, luego del mediático casamiento de su hijo Ricky y la actriz Stefi Roitman, el cantante decidió quedarse en Argentina junto a su esposa Marlene Rodríguez, para sumergirse en ION. Convocó, para la producción del álbum, a Diego Nuñez y al propio Rozín, quien fue fundamental a la hora de la selección del repertorio. «Gerardo tenía muy claro qué tangos quería que yo grabara», cuenta Montaner.

Ricardo Montaner en vivo en el Antel Arena. Foto: Estefanía Leal Hubo hasta 30 canciones sobre la mesa, pero se concentraron en 10 y al final, por la «balita mágica de la insistencia» del periodista rosarino, se incluyeron 11. El broche de oro fue » Fuimos «, de Homero Manzi y José Dames, una canción de despedida, de pérdida y dolor. «¿No comprendes que te estoy salvando? / ¿No comprendes que te estoy amando? / ¡No me sigas, ni me llames, ni me beses / ni me llores ni me quieras más!».

«Hoy puedo decir, con mucha nostalgia, que es el tema favorito del disco», dice el cantante que hasta que Rozín le nombró «Fuimos», la desconocía.

Ahora, con el disco en la calle, Montaner afirma: «Mi gran reto es que el tango vuelva a ser un género de carácter internacional, universal». Dice que lo que más le costó cantar fue «Por una cabeza»; dice, y se ve en el documental, que se puso a llorar a la hora de grabar » Cuartito azul «, esa pieza que lo lleva directo a la casa de sus padres, a la cocina con su madre, a la infancia de radio prendida. Dice que fue tan respetuoso a la hora de hacer este álbum, que se cuidó hasta el olor a mate que impregnó la salao. Y dice que estrenar en vivo » El día que me quieras » en Uruguay, en su reciente visita al Antel Arena , fue un momento especial, entrañable.

«Cantar tango en un país de tango no es lo mismo que hacerlo en otro lado. Por supuesto que asumir el reto de hacerlo ahí mismo era importante, pero al mismo tiempo sabía que quienes estaban ahí eran mi gente, esa gente que es fiel y está siempre al lado mío, así que me sentí en suficiente confianza como para poder hacerlo, y me divertí mucho. Creo que dejamos pendiente, y espero que sea pronto, un regreso para poder hacer más canciones de este álbum y con la orquesta en vivo».

Dice en conferencia, Montaner, que está por estrenarse La Voz Argentina , que pronto llegará el reality de su familia (en exclusiva en Disney+), y que entre los talentos que impulsa su propio sello discográfico, Hecho a Mano Music , hay que atender a Nani , que acaba de estrenar la canción «Replay».

Y dice, además, que en 2023 habrá un disco de baladas inéditas, esas que se espera de él, y que luego planea una segunda entrega de Tango para tener, así, suficiente repertorio como para girar con un concierto solamente tanguero, con el que sueña recorrer teatros y, claro, regresar una vez más a Uruguay. «Entonces», dice entre otras cosas, «no puedo sino sentirme orgulloso de Tango . Porque esto es una joya».

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com