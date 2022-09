ProInnóvate lanzará concursos para cofinanciar proyectos de emprendimiento e innovación

Entornointeligente.com /

Esta es una de las acciones que se adoptan como parte del «Programa de Innovación, Modernización Tecnológica y Emprendimiento», tras el Contrato de Préstamo Nº 5287/OC-PE, suscrito entre el Estado peruano y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, por US$ 100 millones del banco y US$ 40 millones del Tesoro Público. Así, se trata de un fondo de más de US$ 140 millones hasta 2026. Calendario de concursos de cofinanciamiento En setiembre se lanzarán las primeras convocatorias a los concursos de Innovación Empresarial, Validación de la Innovación, Mipymes Digitales y Mipymes Productivas. Para octubre está programado el concurso para emprendimientos innovadores y dinámicos, StartUp Perú 9G. Durante noviembre habrá una nueva convocatoria del concurso de Innovación Abierta, y en diciembre se lanzará el concurso de Dinamización de Ecosistemas Regionales de Innovación – DER InnovaSuyu. Las bases y el proceso de postulación de estos concursos convocados por ProInnóvate serán publicados en los próximos días. Este ambicioso programa contempla más de 20 instrumentos de cofinanciamiento que se implementarán hasta el año 2026. Para el 2023, se estima el lanzamiento de concursos de innovación individual y colaborativa, capital emprendedor, fortalecimiento del ecosistema de innovación y emprendimiento, digitalización y mejora de la calidad de mipymes, garantías de innovación, entre otros, por un valor de US$ 40 millones en fondos no reembolsables. El Programa de Innovación, Modernización Tecnológica y Emprendimiento tiene como objetivo aumentar la inversión en innovación y el desarrollo de la innovación en las empresas; aumentar el financiamiento temprano para promover el crecimiento de nuevas empresas innovadoras; reducir las brechas productivas de las mipymes; y mejorar la orientación sectorial y regional de las políticas de innovación. Todo esto incorporando consideraciones de sostenibilidad ambiental y cambio climático. El logro de estos objetivos contribuirá al propósito principal de aumentar la productividad empresarial, mediante una mayor inversión privada en actividades de innovación. Gracias al trabajo conjunto de Produce, ProInnóvate y el BID se están implementando acciones de mejora para el sector empresarial del país, buscando promover el crecimiento de la productividad empresarial, enfocándose principalmente en la innovación de los procesos en las mipyme del Perú. Revisa más noticias sobre ciencia, tecnología e innovación en la Agencia Andina y escucha historias inspiradoras en Andina Podcast. Más en Andina: ?? Exhiben robots y dispositivos tecnológicos peruanos que tuvieron confinanciamiento del @ConcytecPeru y el Banco Mundial en Semana de la Innovación. ??Mira el video aquí: ?? https://t.co/IyC09AaHQB pic.twitter.com/YtN0EAPHuT

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 22, 2022 (FIN) NDP / SPV Publicado: 31/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com