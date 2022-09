Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Rock in Rio Fantástico Liz Truss Brasil no Oscar Proibidos, outdoors pró-Bolsonaro que associam esquerda a crimes se espalham pelo país Há registros em ao menos 8 estados. Legislação eleitoral impede o uso desses painéis para fazer qualquer propaganda política. Por Carolina Andrade e Gustavo Honório, g1 — São Paulo

05/09/2022 12h14 Atualizado 05/09/2022

1 de 9 Outdoors pró-Bolsonaro e que associam esquerda a crimes são instalados pelo país — Foto: Arte/g1 Outdoors pró-Bolsonaro e que associam esquerda a crimes são instalados pelo país — Foto: Arte/g1

Proibidos pela propaganda eleitoral, outdoors têm sido usados em 2022 para associar a esquerda – ou, diretamente, o ex-presidente Lula ( PT ) – a termos como como «censura», «crime organizado» e «drogas».

Compartilhe no WhatsApp Compartilhe no Telegram

A lei nº 9.504/97 , que estabelece normas para as eleições, veda a propaganda eleitoral em outdoors, inclusive eletrônicos . Os responsáveis pela instalação e os beneficiários da propaganda – partidos, coligações ou candidatos –, se for comprovado que tinham conhecimento da iniciativa, podem ser obrigados a fazer a retirada imediata dos painéis irregulares e a pagar multa de R$ 5 mil a R$ 15 mil .

Painéis desse tipo foram denunciados à Justiça Eleitoral em ao menos 8 estados – Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e Tocantins – , segundo levantamento do g1 nos Diários da Justiça Eletrônicos dos 27 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).

As artes dos outdoors seguem um padrão: de um lado, a foto do presidente Jair Bolsonaro (PL) acompanhada de termos considerados positivos pelos autores, como «povo armado», «vida», «valores cristãos» e «liberdade» ; na outra metade do painel, uma foto de Lula ou símbolos ligados à esquerda, como a foice e o martelo, associados a termos como «povo desarmado», «aborto», «ideologia de gênero» e «censura» . Em geral, a comparação é acompanhada por expressões como «você decide» ou «a escolha é sua»

LEIA MAIS :

Propaganda eleitoral: regras para candidatos e eleitores Presidenciáveis: veja a evolução das fotos de urna ao longo dos anos Confira o calendário eleitoral de 2022

Os responsáveis pelas peças que foram identificados afirmam que costumam se organizar em grupos em redes sociais e promover «vaquinhas» para financiar os painéis. Alguns deles são ou já foram filiados a partidos políticos, e dizem que os painéis foram encomendados de forma espontânea e não fazem parte de ação coordenada.

O g1 também consultou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para saber se havia um levantamento nacional sobre esse tipo de painel. A Corte informou que recebeu, em 2022, 25 denúncias de painéis com conteúdo político, proibidos por lei. Desses, 11 divulgavam mensagens pró-Bolsonaro, 11 continham ofensas ao ex-presidente petista, um fazia críticas à esquerda e dois comparavam os candidatos – sendo Lula definido de forma pejorativa e Bolsonaro, exaltado.

A reportagem também consultou as Procuradorias Regionais dos estados e do DF, a Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE). Não foi possível determinar se os outdoors foram fruto de iniciativas relacionadas entre si ( veja outras informações sobre o levantamento abaixo ).

Na internet, comparação circula pelo menos desde 2021

2 de 9 Publicação no Twitter com fotos de dois outdoors — Foto: Reprodução/Redes Sociais Publicação no Twitter com fotos de dois outdoors — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Imagens com comparações entre esquerda e direita ou entre Lula e Bolsonaro circulam na internet ao menos desde o final de 2021, meses antes da onda de outdoors se espalhar pelo Brasil.

Em uma publicação de maio deste ano no Twitter, o deputado federal Bibo Nunes (PL-RS), um dos principais aliados de Bolsonaro no sul do país, reproduz os termos. Ele nega, porém, tratar-se de uma ação coordenada. À reportagem, Nunes disse que a arte circula na internet há muito tempo e não soube determinar sua origem. «Não tem um autor definido, ficou na rede. Alguns modificavam um pouco e postavam», afirmou.

3 de 9 Arte com mesmo teor de outdoors espalhados pelo Brasil — Foto: Reprodução Arte com mesmo teor de outdoors espalhados pelo Brasil — Foto: Reprodução

Ao contrário do que acontece no caso dos outdoors, a propaganda política na internet é permitida . O advogado Alberto Rollo, especialista em direito eleitoral, explicou que eleitores comuns podem apoiar candidatos por meio de postagens nas redes sociais: «Comparar é parte da crítica. 'Um é melhor que o outro, um fez mais que o outro'. Se não houver calúnia, injúria, difamação ou informações falsas, não tem problema «.

Entretanto, cidadãos não podem impulsionar conteúdo de propaganda política – impulsionamento é o nome dado ao aumento do alcance de uma publicação nas redes sociais, serviço que pode ser solicitado pelos usuários e que geralmente é pago.

Somente candidatos e partidos podem impulsionar publicações , desde que não tragam menções negativas a adversários políticos, mesmo que fundamentadas. Críticas a concorrentes são permitidas, mas estes posts não podem ser impulsionados, informou Rollo.

A legislação estabelece que a Justiça Eleitoral poderá determinar a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sites da internet, inclusive redes sociais, sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis aos responsáveis.

Quanto custa e o que diz a associação do setor?

Os valores para a instalação de outdoors mudam de acordo com a região : os outdoors simples – 3m de altura por 9m de largura – variam de R$ 700 a R$ 3 mil . Fabi Soriano, diretora-executiva da Central de Outdoor, entidade de classe que representa empresas do setor, explica que o preço é menor em cidades menos populosas, mas alcança a casa dos milhares em grandes capitais.

Soriano disse que a associação recomenda a todas as empresas afiliadas que não produzam peças com teor político «pela proibição da propaganda eleitoral, pela polarização e para que o discurso de ódio não seja ainda mais estimulado».

Veja os casos identificados e o que sabe sobre os responsáveis

Goiás

De acordo com o TRE-GO, foi registrado um outdoor na cidade de Luziânia . Segundo a decisão do tribunal, publicada em 24 de agosto, o painel atribuía a Bolsonaro atributos como «honestidade» e «progresso», enquanto a outra opção, retratada em fundo vermelho e com o símbolo da foice e do martelo, era ligada a termos como «roubo», «fome» e «escravidão». A identidade dos responsáveis pelo outdoor é desconhecida.

Mato Grosso

4 de 9 Justiça Eleitoral pede que outdoor seja retirado em até 24 horas — Foto: Reprodução/TRE Justiça Eleitoral pede que outdoor seja retirado em até 24 horas — Foto: Reprodução/TRE

Um outdoor foi instalado na cidade de Comodoro , a 677 km de Cuiabá . A Justiça determinou a retirada da peça. Segundo o TRE, o responsável pela organização da vaquinha que custeou a instalação do painel foi Antônio Carmos Pinheiro de Oliveira, ex-vereador e funcionário público do município. Procurado pelo g1, ele negou envolvimento no caso. À reportagem, o responsável pela gráfica que confeccionou o outdoor afirmou que o painel foi pago por um grupo de 30 pessoas, mas não as identificou.

Minas Gerais

5 de 9 Justiça Eleitoral determina retirada de outdoors a favor de Bolsonaro por propaganda irregular em Muzambinho — Foto: Reprodução Justiça Eleitoral determina retirada de outdoors a favor de Bolsonaro por propaganda irregular em Muzambinho — Foto: Reprodução

Em Muzambinho , foram registrados ao menos dois outdoors que comparavam Lula e Bolsonaro, atribuindo ao primeiro termos como «corrupção» e «pacto com diabo» e ao segundo, «verdade» e «família». A Justiça determinou a retirada do material. À reportagem, Mateus Coimbra, apontado como um dos responsáveis pelos outdoors, informou que os painéis foram colocados após uma vaquinha realizada por ele e um grupo de amigos.

Outro caso no estado foi registrado em Itajubá . Segundo a decisão do TRE que determinou a retirada da peça, o outdoor possuía «nítido conteúdo eleitoral e induzia o eleitor a crer que, nas eleições de 2022, existiriam apenas dois lados: Bolsonaro e a esquerda, representada por Lula». O g1 entrou em contato com a gráfica responsável pela produção do outdoor e não teve retorno até a publicação desta reportagem.

Pará

6 de 9 Outdoor instalado em Xinguara, no sudeste do Pará — Foto: Reprodução/TSE Outdoor instalado em Xinguara, no sudeste do Pará — Foto: Reprodução/TSE

A existência de outdoors comparando Lula e Bolsonaro foram denunciados em Xinguara e Tucumã , ambas no sudeste paraense. A denúncia aponta como responsável pelas placas o deputado estadual Delegado Caveira (PL-PA). O g1 entrou em contato com ele, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

Rio Grande do Sul

7 de 9 Painéis associam esquerda a organização criminosa em Porto Alegre — Foto: Jonathan Heckler/Agência RBS Painéis associam esquerda a organização criminosa em Porto Alegre — Foto: Jonathan Heckler/Agência RBS

Em Porto Alegre , dois painéis gigantes foram instalados em paredes externas de edifícios em diferentes partes da cidade, com texto associando a esquerda à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), ao narcotráfico e à censura. Atendendo a pedido do Ministério Público, a Justiça Eleitoral do RS determinou a retirada das propagandas .

A responsável pela instalação dos painéis foi identificada como sendo a empresária Nair Berenice da Silva, simpatizante de Bolsonaro. O g1 tentou contato com Nair por diversos canais, mas ela não respondeu até a publicação desta reportagem.

Rondônia

A Justiça Eleitoral de Rondônia determinou a retirada de oito outdoors em Ariquemes que continham imagens e a comparação entre Lula e Bolsonaro, contrapondo termos como aborto e censura a vida e liberdade, conforme descreve a decisão judicial.

Antonio Aparecido Custódio, apoiador do atual presidente, confirmou que encomendou a instalação de outdoors deste tipo na cidade. Ao g1 , ele disse que instalou as peças porque quer «um Brasil melhor».

Outros três painéis com as mesmas características foram identificados dias depois em Rolim de Moura e novamente em Ariquemes .

Um dos responsáveis pelos outdoors em Rolim de Moura , o microempresário Celson Santos, disse à reportagem que organizou um grupo com cerca de 50 apoiadores de Jair Bolsonaro, moradores de diversas cidades da região, para custear a instalação de quatro painéis pelo valor de R$ 8 mil. Celson afirmou que se inspirou em artes encontradas na internet para criar seu outdoor, adicionando o nome da cidade na imagem.

São Paulo

8 de 9 Outdoor pró-Bolsonaro instalado em Franca (SP) — Foto: Reprodução/Redes Sociais Outdoor pró-Bolsonaro instalado em Franca (SP) — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Em março, Leandro Alves, apoiador do atual presidente e candidato a deputado estadual pelo Partido Social Cristão ( PSC ), instalou em Franca , no interior do estado, um outdoor que compara Bolsonaro ao comunismo. Alves confirma ter sido o responsável pela instalação do painel e diz que encontrou na internet a imagem que foi utilizada.

Tocantins

9 de 9 Outdoor com imagens de candidatos à Presidência do Brasil em Palmas — Foto: Reprodução/TRE-TO Outdoor com imagens de candidatos à Presidência do Brasil em Palmas — Foto: Reprodução/TRE-TO

Em Palmas , ação do Ministério Público Eleitoral pediu a retirada de dois outdoors que comparavam Lula e Bolsonaro, associando o primeiro a palavras como «bandido solto», «obras em Cuba» e «mais impostos», enquanto a imagem do segundo era ligada a termos como «valores cristãos», «liberdade» e «agro forte». Ao final, aparece a expressão «Você decide».

O TRE determinou a retirada dos painéis e determinou que o MPE avalie pedir o pagamento de multa no valor entre R$ 5 mil a R$ 15 mil, limites estabelecidos por lei, à empresa responsável pela veiculação da propaganda irregular. A defesa da gráfica apontada como responsável pelo outdoor nega ter realizado o serviço. A identidade dos responsáveis pelo outdoor é desconhecida.

Redutos bolsonaristas

As cidades onde foram identificados outdoors favoráveis a Bolsonaro e contrários à esquerda ou a Lula – com a exceção de Porto Alegre no 1º turno – tiveram proporção de votos no atual presidente maior do que a que ele alcançou na média nacional ( veja tabela abaixo ).

Como foi feito o levantamento

Além da pesquisa nos TREs, a reportagem também consultou as Procuradorias Regionais dos estados e do DF, a Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE).

A assessoria do Ministério Público Federal (MPF), ao qual a PGE está vinculada, afirmou que o órgão «acompanha atentamente casos de propaganda irregular nas eleições». Sobre outdoors que opõem direita e esquerda ou candidatos específicos, informou que «a Procuradoria-Geral Eleitoral acompanha alguns procedimentos extrajudiciais. No entanto, não há na PGE, até o momento, ações judiciais sobre o tema».

Questionado sobre a possibilidade de haver algum tipo de coordenação ou ação articulada na instalação dos outdoors de propaganda eleitoral pelo país, o TSE informou que «não pode se manifestar sobre casos que podem vir a ser objeto de julgamento pela Corte Eleitoral.»

Anterior Webstories Próximo * Com supervisão de Ricardo Gallo

Colaboraram Jonatas Boni (g1 RO), Lucas Soares (g1 Sul de Minas), Pedro Mathias (g1 MT) e Vilma Nascimento (g1 TO).

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com