Prohíben salida del país al abogado Alonso Medina Roa

Entornointeligente.com /

El abogado y defensor de los Derechos Humanos, Alonso Medina Roa; fue retenido la mañana de este miércoles 24 de agosto cuando se disponía a salir del país en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, estado La Guaira.

A través de su cuenta en Twitter, indicó que fue trasladado a la oficina de Interpol en el mismo aeropuerto.

«Al momento en que me disponía a salir del país, por un viaje de motivo familiar, funcionarios de Migración del aeropuerto internacional de Maiquetía, me informan que tenga prohibición de salida, razón por la cual no puedo viajar al exterior», informó Roa.

El abogado detalló que tenía dos horas retenido y que al ser liberado le informaron que debía dirigirse a la división Antiterrorismo del Cicpc, dependencia que emitió la orden de prohibición de salida del país.

«Luego de prohibirme la salida del país, y permanecer 2 horas retenido, funcionarios de Migración, me trasladan a la oficina de Interpol, ubicada en el aeropuerto internacional de Maiquetía», detalló.

#24Ago | El abogado venezolano, defensor de los DDHH, @medinaroaalonso , denunció que en el aeropuerto internacional de Maiquetía, funcionarios de migración le informaron que no puede salir de Venezuela. pic.twitter.com/8ARHqGIDqT

— 800 Noticias (@800Noticias_) August 24, 2022

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com