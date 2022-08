Progresar Trabajo: cuáles son los requisitos para cobrar el plan

Entornointeligente.com /

Se trata de un beneficio que fue impulsado hace unos años por la cartera educativa junto con la agencia de Gobierno que lidera Fernanda Raverta , para acompañar a todos los jóvenes a que puedan finalizar sus estudios e ingresar en el mundo laboral preparados de la mejor manera.

Informate más AUH de ANSES: pagan plus del 20% cómo cobrarlo En detalle, el Ministerio de Educación habilitó un formulario para anotarse. Los interesados tendrán tiempo de llenarlo hasta el próximo 30 de noviembre como fecha límite. Para ello, te sugerimos hacer click acá: https://becasprogresar.educacion.gob.ar/inicio_progresar_trabajo.php.

Cabe aclarar que para cobrar $6.400, deberán realizar previamente un curso del INET.

Produccion-industrial-de-Brasil-esta-en-crecimiento–1280×720.jpg Potenciar Trabajo: cómo completar el formulario Ingresar con usuario (o número de CUIT/CUIL) y contraseña Deberán llenar la información requerida en la opción de «Datos personales» Una vez hayan llenado estos datos, deberán seleccionar «Encuesta», completar los datos requeridos y hacer presionar en «Finalizá la encuesta» Por último, en «Datos académicos», completar el formulario del curso al que te inscribiste previamente, y selecciona en «Finalizá la inscripción». Cuáles son los requisitos para Progresar Trabajo Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o extranjera/o, con residencia legal de dos (2) años en el país y contar con DNI Tener entre 18 y 24 años cumplidos Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales y hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas La suma de los ingresos de la/el joven no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Becas Progresar : cuáles son los montos en agosto 2022 Progresar Trabajo: estudiantes de cursos de formación profesional reciben un monto de $5.700 Progresar Obligatorio: personas que realicen estudios primarios y secundarios. Está incluida en esta línea, la opción de Progresar para 16 y 17 años. Reciben el monto de $5.700 Progresar Superior: la reciben quienes se encuentren cursando estudios en el nivel universitario o terciario y cobran el monto de $5.700 Progresar Enfermería: orientada hacia personas que estudien la carrera (universitaria o terciaria) de Enfermería. Monto de $5.700 a $10.700. En tanto, todas las líneas de Becas Progresar reciben un plus de $1.000 , para que las personas tengan acceso a Internet.

Fachadas ANSES (2).jpg Más notas sobre ANSES Gobierno pagará un bono de «refuerzo» a jubilados

Potenciar Trabajo: cobran bono de $11.000 con aumento en agosto

ANSES: quiénes cobran hasta $37.525 este mes

Mi Anses: cómo leer y entender tu recibo de jubilación o pensión

Mi Anses: cómo acceder a la plataforma virtual

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com