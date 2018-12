Al menos dos heridos dejó accidente en autopista del Este en Carabobo

Entornointeligente.com / Foto Twitter Al menos dos personas heridas es el saldo de un accidente que se registró la mañana de este martes en la autopista del Este frente al parque Fernando Peñalver, en el estado Carabobo. La información la suministró la periodista de sucesos Heberlizeth González a través de su cuenta en Twitter ( @Heberlizeth ). De acuerdo a González, el siniestro habría ocurrido a consecuencia de un enorme hueco en el hombrillo en la autopista del Este, sentido Naguanagua – Valencia, hecho denunciado anteriormente por el diputado Carlos Lozano. Hasta el momento se conoció que el siniestro dejó dos heridos. El parlamentario denunció en días pasados un bote de agua que tiene meses en el sitio mientras que vecinos de la zona no poseen servicio. +Información Download Best WordPress Themes Free Download Download Nulled WordPress Themes Download Premium WordPress Themes Free Free Download WordPress Themes free download udemy paid course download micromax firmware Download WordPress Themes Free download udemy paid course for free

