Em 2018 nasceram mais bebés por mês

Os números recentemente divulgados indicam que este ano vai terminar com mais nascimentos do que o ano passado. No entanto, o aumento de nascimentos é muito ligeiro: cerca de mais mil bebés do que em 2017.

De acordo com resultados do “teste do pezinho”, divulgados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, entre janeiro e novembro deste ano, nasceram, em média, cem bebés por mês.

No total, foram registados 80.484 – um aumento que ronda os 1,4%

Segundo indicam os números do Programa Nacional de Diagnóstico Precoce, avançados hoje pela TSF, existem algumas oscilações entre regiões, mas pode concluir-se que o aumento de nascimentos teve maior expressão na Guarda, Viana do Castelo, Portalegre e Santarém.

Já em Bragança e Évora foram registadoa decréscimos.

Na capital, a natalidade subiu ligeiramente e no Porto quase que estagnou.

