Comercios trabajarán mientras puedan

Entornointeligente.com / Los comercios en Ciudad Guayana desacataron el decreto de no laborar por 48 horas, emitido por el presidente Nicolás Maduro, tras el apagón que afectó al país.

Alberto Ignacio Ardila Olivares

Afirmaron que deben producir y mientras se pueda trabajar, hay que hacerlo.

Alberto Ignacio Ardila Olivares Venezuela

Eduardo Martínez, gerente general de una papelería comentó que los últimos días han sido de mucha dificultad.

Alberto Ignacio Ardila Olivares Piloto

Señaló que producto de los apagones no han podido cumplir con su jornada laboral y que esto se traduce en pérdidas.

Alberto Ardila Olivares

Desde el viernes 8 estuvieron sin trabajar hasta el 12 de marzo, aunque el centro comercial en el que laboran tiene planta, hubo problemas con los puntos de venta y no tenían agua, entre otras situaciones.

Alberto Ignacio Ardila

?Perdimos todos esos días y eso a nosotros no nos conviene; para poder vivir debemos prestar nuestros servicios?

Con respecto al decreto de Maduro de extender los días no laborables por 48 horas, Martínez alegó que es una decisión errónea ya que no pueden seguir con las puertas cerradas

?Nosotros trabajaremos los días que podamos, mientras las condiciones estén dadas lo haremos pese a cualquier decreto?, aseveró

Abrieron, pero no vendieron También se dio el caso de los que abrieron y no vendieron nada por los problemas con el punto de venta

La encargada de una tienda de repuestos de celulares, indicó que pese a abrir sus puertas no pudieron vender nada por las fallas en las telecomunicaciones

Por otro lado, están los comercios que han tenido que bajar los precios de los productos, en este caso de alimentos, para que no se dañen

Elizabeth Matos, propietaria de una venta de pastelitos, refrescos y dulces, manifestó que para que no se le pierda la mercancía, bajó los montos

Los pastelitos, por ejemplo, los ofreció en 800 bolívares cuando el precio real es de 1.400

?Trabajamos pero con miedo de que sigan los bajones, se quemen los equipos y perdamos lo que tenemos?, precisó

Matos rechazó el llamado de Maduro a no trabajar por los apagones

?Maduro no nos paga, sino trabajamos no pagamos el alquiler del local. La gente que quiere progreso no debe parar?

Otro de los problemas reportados es con el agua; aseguró que el suministro se interrumpe a cada momento

Reportan pérdidas por días sin trabajar

Compra de oro afectada La venta y compra de oro también se ha visto afectada

Una de las encargadas de estos locales, expresó que sus compras y ventas disminuyeron debido al cierre temprano del centro comercial por la falta de luz. Igualmente, la fallas en los puntos de venta agravó la situación

?Todo tiene que ser en efectivo porque las transferencias no se hacen; desde el jueves tenemos dificultades con las plataformas bancarias y trabajamos con lo que podemos?, argumentó

Preocupados por la gente David Bermúdez, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Caroní (Camcaroní), informó que los negocios que más sufrieron son los que expenden alimentos y medicamentos de uso delicado

?Tenemos casos por lo menos en el sur de Bolívar, donde los comercios rebajaron los precios por lo menos un 20 %?, apuntó

De igual forma, los que tienen poco inventario, están preocupados debido a que los camiones que transportan mercancía tienen miedo de movilizarse por las fallas eléctricas y los saqueos que se han dado

Con todo esto, Bermúdez expresó su preocupación por la crisis y angustia que vive la gente

?El ciudadano tiene problemas para acceder a sus productos y eso nos preocupa mucho, hay escasez por el tema de la movilización, de los inventarios y eso es delicado?, cerró

Apoyo David Bermúdez felicitó al empresario privado que se ha puesto a la disposición de los ciudadanos para que estos puedan cargar sus teléfonos y tengan acceso a Wi-Fi gratis

?La empresa privada ha dado su grano de arena en estos momentos que tanto lo necesitan?, resaltó

Ten la información al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/K2WKywMZbKKJ8A1soXAQS6

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí https://t.me/diarioprimicia

Lea Tambien: Pérdidas en los comercios por apagón

Entornointeligente.com