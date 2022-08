Programa Techo Propio es una gran oportunidad para acceder a una vivienda

Entornointeligente.com /

Así lo manifestó durante su participación en la conferencia tras la culminación de la sesión del Consejo de Ministros. «Con el programa Techo Propio, está abierto el Ministerio para promover la vivienda para los peruanos, es un subsidio de vivienda, que representa una inversión a plazos del peruano que tiene ingresos por familia no mayor de 2,800 soles, pero que va a aportar 20,000 soles en cómodas cuotas y el subsidio del gobierno es de 40,000 soles», explicó. «Es una gran oportunidad para todos los peruanos de escasos recursos para financiar su vivienda», subrayó. También refirió que a través del programa Mivivienda, en la zona urbana de Lima y Callao, se han entregado 450 viviendas. «Lo importante de esto, es que hemos entregado a familias jóvenes que ya se van insertando en la actividad económica productiva», indicó. Agua potable De otro lado, señaló que en las últimas semanas, ha estado presente en Tarapoto, región San Martín, inspeccionando un proyecto de agua potable que comprende un reservorio de 3,500 metros cúbicos, para el cual se invertirán 87 millones de soles y va a beneficiar a 35,000 pobladores. Indicó que esta obra está pronta a inaugurarse porque tiene un 96% de avance. «También hemos estado en el Pucallpa, en el sector de Manantay donde tenemos tres reservorios cada uno de 1,000 metros cúbicos, que vamos a inaugurar este 15 de setiembre para beneficiar a 50,000 pobladores», dijo. Asimismo, señaló que en el sector de Jardines de Pucallpa, con el programa Techo Propio, se han entregado 150 viviendas. El ministro Paniagua Chacón señaló que en un trabajo de Sedapal con las desaladoras del sur de Lima, se abastecerá a 15,000 personas con agua de mar potabilizada. También destacó el potencial del mar para abastecer de agua potable en la costa del país. Finalmente, señaló que se optimiza el abastecimiento de agua potable en las zonas periurbanas de Lima a través de cisternas. Indicó que se va a atender a la zona de Manchay con agua potable en función del Decreto Supremo 036, de manera directa a las personas que no cuentan con el servicio; asimismo, donde no existan redes de agua potable y no llegue la cisterna, se entregará agua embolsada a través de Sedapal. Más en Andina: El Ministerio de Economía y Finanzas ( @MEF_Peru ) revela que el Perú tiene una de las menores tasas de interés entre las economías emergentes y de la región, gracias a que mantiene una baja deuda pública. ?? https://t.co/bnTQE9iiD1 pic.twitter.com/BwxK2CafWH

