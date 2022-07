Programa nacional «A Comer Pescado» coloca 190 toneladas de productos hidrobiológicos

Entornointeligente.com /

Entre las especies colocadas destacan, el paco, con más de 51 toneladas, la gamitana con 39 toneladas y la trucha con más de 33 toneladas. Estos se han comercializado en las ferias «Mi Pescadería» que se desarrollan en las regiones del país. «Las ferias se organizaron enmarcadas en las estrategias PROMPescado y De la Red a la Mesa, iniciativas que buscan contribuir a la reactivación económica de nuestros productores acuícolas y Mypes conserveras, generándoles ingreso económico, mediante la venta directa de sus productos», manifestó el Coordinador Ejecutivo del Programa Nacional, Fabián Puente de la Vega. Resaltó que gracias a la iniciativa del «A Comer Pescado» muchos de los productores acuícolas han logrado incrementar sus ingresos ya que recibieron una inyección económica de más de 2 millones 403,103 soles durante el primer semestre del año. Come sano come pescado Las especies que nos brinda la acuicultura tanto en la selva como en la sierra cuenta con altas propiedades nutricionales y delicioso sabor, por ello existen razones por las cuales debes incluir estos productos hidrobiológicos en tu dieta. Son un alimento saludable ya que contienen un alto valor proteínico por lo que fortalece y acelera el crecimiento de los músculos y mejora la regeneración de tejidos. Posee un adecuado aporte calórico y favorece al correcto funcionamiento del organismo. Más en Andina: ?? ¿No has solicitado el retiro de tu AFP?: hazlo desde este 26 de julio hasta por S/ 18,400 https://t.co/KKmV49K4Mu Este trámite es gratuito y digital, de lunes a viernes de las 08:00 a 18:00 horas. pic.twitter.com/8YtGz1zcct

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 26, 2022 (FIN) NDP / MDV JRA Publicado: 26/7/2022

