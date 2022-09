Programa de saúde mental nas escolas para 42 mil alunos entre os 12 e os 15 anos

Entornointeligente.com /

Mais de 42 mil alunos entre os 12 e os 15 anos vão participar num programa de promoção de bem-estar mental nas escolas que arranca este ano lectivo, revelou a organização do projecto.

Chama-se «Ao teu lado – Programa de Promoção de Bem-estar Mental nas Escolas » e vai ser posto em prática em mais de 100 estabelecimentos de ensino durante os próximos quatro anos, segundo a entidade que financia o projecto, a Z Zurich Foundation .

O projecto tem duas fases e a primeira decorre este ano lectivo, altura em que serão realizadas sessões de grupo com a comunidade escolar – alunos, famílias, professores e funcionários – para chamar a atenção para a importância do bem-estar mental e a necessidade de estar alerta para entender os primeiros sinais e sintomas .

Na segunda fase, que decorre nos próximos três anos lectivos, ou seja, até 2025-2026, serão desenvolvidos programas de intervenção dirigidos para os adolescentes e outro para os professores.

No caso dos jovens, o foco estará na promoção de estratégias de regulação das emoções, enquanto para os docentes, o objectivo vai passar pelo reforço das estratégias de regulação das emoções , mas na perspectiva da profissão, promovendo o recurso a estratégias de regulação emocional adaptativas, na hora de enfrentar dificuldades emocionais ou problemas de relacionamento com os alunos.

Segundo os responsáveis, o programa irá envolver mais de 42 mil alunos do 3.º ciclo, assim como cerca de 800 professores e 2105 famílias.

Caberá à EPIS – Empresários Pela Inclusão Social em parceria com a Unidade de Psicologia Clínica Cognitivo – Comportamental (UPC³) da Universidade de Coimbra implementar o projecto nas mais de 100 escolas que já estão inscritas.

A equipa de investigação irá ainda fazer uma avaliação do impacto e eficácia do programa para perceber se houve um efectivo aumento do bem-estar mental.

