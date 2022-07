Entornointeligente.com /

Professora desempregada enfrenta insegurança alimentar em Aracaju: 'Prefiro dar o que tiver para o meu neto' Sem ter o que comer, ela acaba pulando algumas refeições para priorizar a alimentação do neto de 12 anos. Por Leonardo Barreto e Joelma Gonçalves, g1 SE

25/07/2022

1 de 7 Rosimary Santos – professora — Foto: Arquivo pessoal Rosimary Santos – professora — Foto: Arquivo pessoal

A fome que avança no Brasil, tem castigado sergipanos também. O g1 acompanhou durante três dias algumas refeições da professora desempregada, Rosimary Santos, de 49 anos, faz com a família.

Mulheres negras estão 'à deriva', diz diretora de ONG; 6 a cada 10 lares chefiados por pretos ou pardos enfrentam insegurança alimentar Famílias no Sertão de PE convivem com a fome: 'A falta de comida dói muito' Desempregada dorme em um único colchão com os nove filhos e come arroz e feijão todos os dias: 'Não sobra muita coisa para comer'

Rosimary é professora está desempregada, desde 2007, mora no Bairro Bugio, Zona Oeste de Aracaju, e sobrevive de doações e com o dinheiro de alguns bicos que ela e o esposo fazem.

«Chegam as contas de água, de luz e a gente também precisa comer. Eu vendo alguns produtos de beleza, mas a situação também está difícil, está difícil comer, imagine se perfumar. Meu maior sonho é uma vaga de emprego para meu marido, para que a gente possa viver com mais dignidade, ter condições de pagar as coisas e de se alimentar bem», contou emocionada.

Em uma casa muito simples, com pouca estrutura, moram ela, o marido e um neto de 12 anos, que ela cuida, desde o falecimento do filho. Sem dinheiro para comprar botijão a professora diz que cozinha à lenha, usando um fogão improvisado.

«Eu raramente tomo café da manhã, prefiro dar o que tiver para o meu neto, que faz esporte em um centro de educação aqui perto de casa», disse explicando que é preciso priorizar a criança.

Abaixo um pouco da rotina alimentar da família da professora, que sobrevive com a ajuda de doações.

Dia 1 (Quarta- feira 20/07)

2 de 7 O jantar foi uma sopa que a professora ganhou de uma igreja — Foto: Arquivo pessoal O jantar foi uma sopa que a professora ganhou de uma igreja — Foto: Arquivo pessoal

Jantar: sopa que ganhou de uma igreja

Dia 2 (Quinta-feira 21/07)

3 de 7 Biscoito — Foto: Arquivo pessoal Biscoito — Foto: Arquivo pessoal

Café da manhã: biscoito

4 de 7 Almoço — Foto: Arquivo pessoal Almoço — Foto: Arquivo pessoal

Almoço: arroz e mortadela

5 de 7 Família de Aracaju recebe doação de sopa — Foto: Arquivo Pessoal Família de Aracaju recebe doação de sopa — Foto: Arquivo Pessoal

Jantar: sopa de macarrão

Dia 3 (Sexta-feira 22/07)

6 de 7 Sopa também é consumida no café da manhã da família — Foto: Arquivo Pessoal Sopa também é consumida no café da manhã da família — Foto: Arquivo Pessoal

Café da manhã: sopa de macarrão

7 de 7 Arroz com linguiça foi o almoço da família — Foto: Arquivo Pessoal Arroz com linguiça foi o almoço da família — Foto: Arquivo Pessoal

Almoço: arroz com linguiça

Escolhas restritas

Além da dificuldade de acesso a alimentos frescos em algumas partes do país, especialmente em regiões mais periféricas, a economista e titular da cátedra Josué de Castro da USP, Tereza Campello destaca que a inflação deste tipo de alimento tem subido muito mais rapidamente que a dos alimentos ultraprocessados, como salsicha e macarrão instantâneo.

Ela alerta que o consumo destes alimentos por pessoas pobres não é necessariamente uma questão de preferência. Muitas vezes, as pessoas têm pouco dinheiro disponível por dia para a compra de alimentos, e isso restringe suas opções.

«Às vezes a pessoa consegue R$ 3, com R$ 3 você não compra um pacote de feijão, mas você compra um macarrão instantâneo. A pessoa precisa comer naquele dia, então ela acaba optando por aquilo que elas podem comprar naquele momento», explica.

