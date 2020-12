6 looks icónicos que usó Selena Quintanilla durante su carrera

Entornointeligente.com /

Selena Quintanilla ha regresado para conquistar a Netflix. La reina del Tex-Mex hizo su debut en el mundo del streaming con la nueva serie biográfica, protagonizada por Christian Serratos dando vida a la icónica cantante. Mientras todos estamos muy emocionados por cantar ‘El Chico del Apartamento 512’ a todo pulmón, hay otro elemento que ha mantenido a sus fans pegados a la pantalla: las recreaciones de los icónicos outfits de Selena.

Aunque la cantante era increíblemente talentosa, otro motivo por el que sus seguidores la adoraban era su sentido de estilo único . Desde la forma en que se peinaba y looks repletos de personalidad, Selena deslumbraba sobre los escenarios y fuera de ellos. Para celebrar el estreno de Selena: La Serie , hemos elegido nuestros outfits favoritos de la artista, para que tomes inspiración noventera:

En 1994, la reina del Tex-Mex demostró su talento llevando a casa un Grammy por Mejor Álbum Mexicano Americano, el galardón más prestigioso de la industria de la música. Para recibirlo vistió un brillante vestido blanco, estilizando su cabello en un peinado voluminoso.

Selena en el Premio Lo Nuestro

Dos años antes, Selena se presentó sobre el escenario del Premio Lo Nuestro a lado de Ricky Martin, donde también canto con este legendario ensamble demostrando que iba un paso adelante de la moda. Ella usaba crop-tops antes de que estuvieran de moda, y el que elegió ese día cubierto de lentejuelas pasó a la historia como uno de sus mejores outfits.

Selena en Amor Prohibido

El outfit de Selena para la portada de su disco más famoso, Amor Prohibido, tomó inspiración de la moda de la época para resaltar la sensualidad de la cantante. En más de una ocasión demostró su amor por el cuero y lo bien que sabía combinarlo para crear ensambles únicos.

Selena para Coca-Cola

Una campaña para la marca de refresco será recordada como uno de los momentos donde Selena se lució con su atuendo. Usando un conjunto de leggings y crop top de terciopelo gris, no le tenía miedo a experimentar con texturas fuera de lo común.

Selena en el Miller Outdoor Theater

Jeans sobre jeans siempre ha sido un debate acalorado en el mundo de la moda. Sin embargo, Selena lo hizo lucir sobre el escenario combinado de su peinado al natural, y ahora parece que este estilo está regresando a acaparar la atención en redes sociales

Selena en el jumpsuit morado

No podía faltar el outfit más famoso de Selena. Recreado por artistas como Jennifer López, Demi Lovato, Kim Kardashian y más, el jumpsuit morado podría tener su propio Salón de la Fama por la forma en que ha inspirado la moda hoy en día

¿Cuál es tu look favorito?

