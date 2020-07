Diputado Daniel Antequera: El voto hoy en Venezuela está castrado

Entornointeligente.com /

Ante la decisión del Consejo Nacional Electoral de agendar elecciones parlamentarias para el próximo 6 de diciembre en Venezuela, este martes el diputado por el estado Lara, Daniel Antequera, rechazó y tildó como un nuevo engaño el venidero proceso electoral.

“Claramente esos resultados no representarán el anhelo nacional, salir de esta dictadura. El voto hoy en Venezuela está castrado lamentablemente. No nos van a engañar, no son elecciones”, aseguró el parlamentario.

Por otra parte, recalcó que los demócratas siguen luchando por rescatar el valor del voto y garantizarle a los ciudadanos su derecho a elegir libremente.

