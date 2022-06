Profesor Hernández: Se sienten malos olores en el MOP

Entornointeligente.com /

¡Señor ministro, en asuntos tan delicados donde están en juego más de $10 millones hay que actuar con cabeza fría… con serenidad!

Para los que me leen dejo claro que tengo una relación muy cercana con la empresa Constructora Urbana. Lo expreso debido a que en algunos corrillos oficiales se comenta del porqué de mi posición en varias licitaciones que realiza el ministerio de Obras Públicas. Cuando la empresa ha perdido le aconsejo recoger los bártulos y continuar. Nada de pelear por lo que se perdió en buena lid, mas, cuando CUSA gana y el MOP se presta para despojarla de una licitación bien ganada entonces le aconsejo que vaya hasta el final… ¡Qué no se rinda y haga la pelea!

Hoy estamos enfrascados en una licitación por mejor valor. Es la que pretende ampliar la ruta que utilizan los Metrobús desde la vía España, pasando por vía Porras, hasta la vía Cincuentenario.

Desde un principio el MOP puso requisitos que en vez de atraer a proponentes lo que hacía era espantarlos. Al final se presentaron dos consorcios. La comisión evaluadora, que en la mayoría de los casos responde al licitante, le rebajó puntos a Constructora Urbana para que al final la oferta más cara fuera la ganadora.

Lo siguiente lo pondré en mayúsculas para que el ciudadano que me lee pueda tener mayor conciencia de lo que escribo… ¡CUSA TIENE CASI 70 AÑOS DE EXPERIENCIA CONSTRUYENDO OBRAS QUE IMPACTAN EL DESARROLLO DE PANAMÁ! EN ESTA LICITACIÓN OFERTÓ DIEZ MILLONES Y MEDIO MENOS QUE EL OTRO CONSORCIO, PERO, AUN ASÍ, EL MOP INSISTE EN ADJUDICAR A LA PROPUESTA MÁS ONEROSA.

Y viene la pregunta del millón… ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es que acaso no aprendimos con el tema de los actos de corrupción del pasado donde hay varias personas presas y otras subiendo y bajando en fiscalías? El tiempo pasa rápido y no deseo que un ministro y otros funcionarios del actual gobierno tengan que subir y bajar escaleras en fiscalías.

Constructora Urbana le ha hecho saber al MOP, en reiteradas ocasiones, de los grandes errores surgidos en el informe de la comisión evaluadora. Hasta la Dirección de Contrataciones Públicas le ha solicitado al MOP una revisión parcial de lo señalado por esa comisión. Me parece que aquí se está repitiendo la misma figura de dos licitaciones que se hicieron… el ensanche de Vacamonte y de la calzada de Amador. En ambos casos la comisión evaluadora desconoció a Constructora Urbana pese a que era la mejor oferta y la que cumplía con todos los requisitos.

En esos dos proyectos la comisión declaró ganadora a una corporación que ofertó más de 20 millones en comparación con CUSA. Frente a este escándalo al ministro no le quedó otra que desconocer el informe y nombrar una nueva comisión. Al final se determinó que CUSA tenía la razón. Pregunto… ¿Por qué el ministro, en el caso de la ampliación de los carriles para el uso del Metrobús no nombra otra comisión? ¿Por qué ha dejado a los mismos integrantes?

¡Señor ministro, en asuntos tan delicados donde están en juego más de diez millones y medio de balboas hay que actuar con cabeza fría… con serenidad!

He tenido conocimiento que, así como pasó con Vacamonte y la calzada de Amador la Cámara Panameña de la Construcción pide al MOP evaluar el caso de los carriles del Metrobús. Al final de la carta enviada al ministro Sabonge la CAPAC señala… «Cumplimos con trasladarle las observaciones recibidas, con la petición de que la entidad contratante intervenga a fin de que la adjudicación de dicho contrato se haga a favor del Consorcio C&T, (Conformado por las empresas CUSA y Toronto Global Holding Corp.) fundamentalmente luego de verificar que su competidor no cumple con requerimientos técnicos y de personal establecidos en el pliego de cargos, tal como lo manifiesta Constructora Urbana S.A., en nota remitida a CAPAC.»

Reitero, soy una persona muy cercana a CUSA. Cuando veo que no hay nada que discutir aconsejo apagar la luz y seguir adelante, pero, cuando observo actuaciones crueles alejadas del buen procedimiento soy el primero en ponerme el chaleco antibalas. En el caso de esta licitación no solo hay incumplimiento en los requisitos exigidos… para mí lo más importante es pretender, porque a alguien le da la real gana, adjudicar un proyecto cuando el Estado va a perder más de diez millones y medio de balboas.

Todo lo anterior me hace concluir que algo no anda bien en el MOP y sus comisiones evaluadoras. La situación financiera del gobierno no es la más sana para continuar regalando o botando la plata. ¿Qué hay detrás de todo esto? Conteste usted que me lee todos los días. Abrazos y recuerde que en Cafetear habrá una riquísima gallina guisada y bacalao.

