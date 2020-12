10 frases y palabras típicas que se utilizan en Ecuador

Entornointeligente.com /

Como en todos los países, Ecuador tiene frases características con significados diferentes, según la región o cultura. “Me la saco soplado a la caleta antes de que caiga mi pana”, es un conjunto de términos que se traducen como: “Me retiro rápidamente a mi casa antes de que venga mi amigo”.

Estas expresiones nos identifican y pueden ser la influencia extranjera de términos o el intercambio cultural, que produce palabras con significados diferentes a los de otros países. Moneytrans ha recogido algunas de ellas y aquí se las traemos.

1. – Dame… Este verbo se puede combinar con otros como haciendo, pasando y trayendo. Una expresión que se usa más en la región Sierra, implica la solicitud respetuosa para que alguien nos haga un favor. Ejemplo: Dame pasando el plato.

2. – No sea malita/o… Equivalente a la anterior y también usada mayoritariamente en la Sierra. Se apela a la buena voluntad de la otra persona para obtener algo que necesitamos. Ejemplo: No sea malita, ayúdeme a cargar los paquetes.

3. – Chulla vida La vida es corta y los momentos que compartimos son únicos. La expresión ‘chulla’ proviene del quechua, que significa ‘uno solo’. De ahí que se use para referirse a lo pasajera de nuestra vida. Ejemplo: Aprovecha las oportunidades en esta chulla vida.

4. – Irse a volver Puede parecer una contradicción: ¿cómo alguien puede irse y al mismo tiempo volver? Esta expresión se utiliza cuando alguien se ausenta por un corto tiempo y se puede interpretar como “ya vuelvo” o “no me tardo”. Ejemplo: Ya regreso, me voy a volver

5. – Llevar piñas a… Milagro es una ciudad en la provincia del Guayas, conocida por su masiva producción de piñas. Por eso, cuando alguien se refiere a llevar algo donde no es necesario o redundar sobre algún tema, utiliza la expresión “Llevar piñas a Milagro”. Ejemplo: No puedo regalarle zapatos a un zapatero, sería como llevar piñas a Milagro

6. – Como en botica En las droguerías o farmacias antiguas había infinidad de productos, no solo medicamentos sino también de belleza o alimenticios. Esta tendencia se mantiene y se ha transformado. Algunas boticas no solo ofrecen medicinas sino artículos variados. Por eso, para referirse a que un lugar tiene de todo, se usa esta frase. Ejemplo: En esa fiesta hubo varios tipos de platos y bebidas, de todo como en botica

7. – Hacer la casita Todas las personas somos propensas a cometer errores en algún momento. Sean voluntarios o no, pueden perjudicar a otras personas. A eso se refiere esta expresión. Ejemplo: Mi amigo reveló el secreto que le conté, me hizo la casita

8. – El que no llora… Es conocida la frase bíblica, atribuida a Jesús: pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Un peculiar equivalente podría ser el de esta expresión: El que no llora, no mama. Alude a los bebés que, cuando tienen hambre, lloran sin cesar hasta conseguir que su madre les dé a lactar. Ejemplo: Si quieres ese trabajo, deberías ir y hablar con el dueño; el que no llora, no mama

9. – Me fui de chupa Beber con amistades es una costumbre que suele darse los fines de semana, en fiestas, reuniones, ocasiones especiales, o cualquier día de la semana… Para decir que nos fuimos a tomar unos tragos, se utiliza esta expresión. Ejemplo: Tengo resaca porque anoche me fui de chupa

10. – Pegarse una ruca Descansar después de comer, de hacer deporte o de una extensa jornada laboral. En Ecuador, para referirse al acto de dormir, se utiliza esta expresión. Ejemplo: Tuve un día pesado, necesito pegarme una ruca. (I)

