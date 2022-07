Profesionales de América Latina podrán seguir las conferencias y demostraciones de Sysmex durante la AACC de manera virtual

Entornointeligente.com /

En la edición de este año de la AACC, el evento científico más grande a nivel mundial en medicina de laboratorio, que se llevará a cabo del 26 al 28 de julio en Chicago, Estados Unidos, Sysmex tendrá un intenso programa. Además de conferencias con temas técnicos y el portafolio de soluciones en hematología y análisis de orina, la empresa presentará, por primera vez, dos nuevos recursos de control de calidad.

Apostando por lo digital como una forma de ampliar el acceso a contenido importante para avanzar en el mercado, Sysmex realizará conferencias y demostraciones durante el evento de tres días. Se realizarán dos bloques del programa en portugués y español con acceso gratuito, lo que representa una gran oportunidad para los profesionales de América Latina que, por casualidad, no están disponibles para viajar a Estados Unidos y acompañar personalmente a la AACC.

Simposios online

El 26 de julio, a la 1 PM (hora de Brasilia), habrá una transmisión en vivo con el tema «A Sneak Peek at the XN-9100™ Automatic Hematology System at AACC». Después, a las 16:00 horas, habrá una presentación en español con el tema «- Predicción diagnóstica de UTI con basis en la cuantificación bacteriana desde el uroanálisis».

El 27 de julio, también a partir de las 13 h, estará disponible en portugués el webinar «Fracción plaquetaria inmadura (FPI) y su utilidad en el diagnóstico de trombocitopenia». Luego, a las 4 p. m., la transmisión en vivo «Un adelanto de las soluciones de análisis de orina automatizado UN-Series™».

Al cierre de la AACC, el 28 de julio, está programado para la 1 PM el webinar «XN-L… Small Bites, Big Impact». Un poco más tarde, a las 3 PM, empezará la exposición de expertos con el tema «Compartiendo Mejores Prácticas: Dos Años de Automatización Completa de Urinalisis».

Para participar, haz clic en este enlace e inscríbete: AACC – Exposição Virtual Sysmex 2022 (meetyoo.live)

Nuevas funciones de control de calidad

Además de los recursos digitales, Sysmex también contará con un espacio en el pabellón donde se realizará la AACC. En el stand número 2802 , la empresa estará lista para demostrar cómo sus líneas de hematología, análisis de orina y citometría de flujo pueden ayudar a laboratorios de diferentes tamaños a cumplir con las demandas actuales del área de la salud.

En hematología, lo más destacado serán los analizadores automatizados XN-9100™ y XN-L y el analizador de morfología celular digital CellaVision® DC-1. Además, en exhibición por primera vez, el «Terminal de código de barras» BT-50 y el «Patio de inicio» para el flujo de trabajo de control de calidad (QC). Para laboratorios con espacio limitado, el TA-01 «Archivador de tubos automatizado» y el «Clasificador de tubos automatizado» TS-01. En cuanto al análisis de orina, la atención se centrará en la solución de análisis de orina automatizado UN-Series™. Para citometría de flujo, el citómetro de flujo XF-1600™* y el sistema de preparación de muestras PS-10.

Para garantizar la participación, debe registrarse en el enlace:

AACC – Exposición Virtual Sysmex 2022 (meetyoo.live)

Servicio

AACC

Fecha: 26 al 28 de julio

Ubicación: Chicago – Estados Unidos

Webinar de Sysmex en portugués: 27 de julio a la 1 pm

Webinar de Sysmex en español: 26 de julio a las 4pm

Información: https://aacc.meeting2022.com/

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

Entornointeligente.com