Profes del Altiplano penetraron en UNA y PNP

La organización criminal Los Profes del Altiplano, que mediante pagos hacía ingresar a los postulantes a diversas carreras profesionales de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), no solo habría hecho de las suyas en esta institución, sino también en los exámenes de ingreso a la Policía Nacional del Perú (PNP).

La mafia quedó al descubierto por escuchas telefónicas, seguimientos policiales e infiltrados. Acciones se iniciaron hace cinco meses. Se sindica como cabecilla de la organización a Jesús Isaac Tacuri Morales, profesor del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (Cepre UNA).

Entre las escuchas recabadas por las autoridades, hay una de Tacuri y un agente encubierto que se hizo parte de esta organización criminal. El efectivo le consulta al docente: ” ¿Man, para la Policía cuánto ( debo cobrar)?” Tacuri le responde: “Veinte cholas (20 000 soles)” . El agente encubierto le pide más detalles: “¿Qué rango, cómo es, man?”. A lo cual, Tacuri le precisa: “Suboficial de tercera, ascenso es otra cosa”, le señala .

Se supo que los montos que se cobraban para el ingreso a la Policía estaban sujetos a riesgos. Gracias a las interceptaciones, se descubrió que Luis Fernando Gonzales Pineda, hermano de un juez en actividad de la Corte de Puno, era otro de los que captaba postulantes por cuantiosas sumas.

En otra conversación con Tacuri, el agente encubierto le dice: ” Copy (como le llamaban a Luis Gonzales Pineda) también va a ofrecer quince mil y usted me dice doce y el otro dice quince; puta, cuánto me va a caer para mí. (…) Porque te acuerdas, era nueve para Derecho” . Jesús Tacuri le retruca diciendo: “Es que están cambiando las cosas. Ya no se puede fácil. Están controlando “.

Tecnología de punta Los Profes, para ejecutar sus planes, se valían de tecnología de punta. En el caso de la UNA Puno, para cumplir con sus clientes que aspiraban a ser universitarios, dando hasta S/ 15 000 según carrera, primero tenían que tener el examen a aplicar.

Nélida Achata Linares, esposa de Tacuri, el cabecilla según las investigaciones, era quien acudía a la Comisión Central de Admisión de la UNA y la Oficina de Tecnología e Informática (OTI). Frecuentaba esas oficinas para contactarse con sus colaborares y acceder a la prueba. Sus desplazamientos, dentro del campus, quedaron registrados en imágenes de seguimiento.

Con el examen en mano, un grupo de profesores, seleccionados por Tacuri y esposa, resolvía las preguntas. Estos eran sus colegas de trabajo, con quienes laboró en distintas academias. Las respuestas eran enviadas al “centro de transmisión”. Este, frecuentemente, se ubicaba frente a la UNA y, por lo general, estaba en habitaciones alquiladas para no levantar sospechas. Las respuestas eran enviadas por un transmisor moderno, operado por Yesenia Achata Linares, cuñada de Tacuri.

Los postulantes recepcionaban las respuestas a través de un micrófono inalámbrico espía, más pequeño que un botón colocado dentro del oído. El equipo receptor de la señal las damas lo guardaban en sus partes íntimas, sujetado con una toalla higiénica. Los varones lo sostenían entre sus piernas.

Las pruebas del sistema estaban a cargo de Yesenia Achata Linares. Ella preparaba a los postulantes sobre cómo deberían actuar y cómo usar los equipos para no ser detectados.

En el operativo, su detuvo a 21 personas. Contra diez hay detención preliminar por 48 horas, que culmina hoy. La fiscalía pediría una ampliación. Se habría desbaratado el 90 % de la organización. Otros se dieron a la fuga. Capturarlos a todos sería cuestión de días.

Sindicato pide la destitución del rector El Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) se pronunció mediante un comunicado. El gremio de docentes pidió la destitución del rector Porfirio Enríquez, los miembros de la Comisión de Admisión y los responsables del Centro Preuniversitario. Creen que los hechos descubiertos tienen que sancionarse. El rector no se pronunció sobre esto. En la víspera, presidió la sesión de Consejo Universitario Extraordinario. Se acordó encargar a anteriores presidentes de la Comisión de Admisión que no tuvieron problemas.

