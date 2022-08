Profecías para Colombia: Petro comenzó mal ¿Colombia terminará bien? ¿Perderemos la oportunidad? (I)

Entornointeligente.com /

«Hicimos posible lo imposible…

Hoy empieza la Colombia de lo posible»

Gustavo Petro Urrego. Presidente de Colombia.

Ayer fue juramentado el nuevo Presidente y la nueva Vicepresidente de Colombia: Gustavo Petro y Francia Márquez , respectivamente. A ambos, desde Venezuela, quienes valoramos lo que ellos representan y el trabajo personal y colectivo que han realizado, con tesón y aún a riesgo de sus vidas, no podemos menos que desearles lo mejor en esta elevada y mandante responsabilidad que el pueblo colombiano les ha asignado.

ALGUNAS COSAS PREVIAS QUE DEBEMOS RECORDAR

» Venimos a decirle al ELN: 'dejen las armas'. El triunfo de Gustavo Petro es la prueba de que la violencia política no tiene ninguna justificación, el camino es la paz y es ahora… Hoy ese mandato popular en favor de la paz, en favor de la vida digna para todo los seres sintientes, ese mandato que exige justicia social y ambiental nos ha traído a esta plaza y a todas las plazas de Colombia que celebran este quiebre histórico. Este renacer de la esperanza»

Roy Barreras , Presidente del Senado, 07/08/2022.

«Hasta que la dignidad se haga costumbre»

Francia Márquez , al ser juramentada como Vicepresidente.

«Hoy empieza la Colombia de lo posible . Hoy empieza nuestra segunda oportunidad…La Colombia que soñamos, la Colombia que queremos, la Colombia que nos merecemos, es la Colombia que queremos sentir…En este primer discurso como Presidente de Colombia, frente al poder legislativo, y frente a mi pueblo, quiero compartir mi decálogo de gobierno y mis compromisos : (por razones de espacio vamos a resumir)

1.- Trabajaremos por la paz verdadera y definitiva…

2.- Cuidaremos de los grupos sociales vulnerables: [email protected], niñ@s…

3.- Gobernaremos por y para las mujeres de Colombia…

4.- Dialogaremos con todos sin excepciones ni exclusiones…

5.- Escucharé a la gente caminando al lado del pueblo. Evitando la burocracia…

6.- Defenderemos a los colombianos de la violencia total. Las vidas salvadas será nuestro indicador de éxito…

7.- Lucharemos contra la corrupción con mano firme y sin miramientos. Los cuerpos de inteligencia ya no serán para perseguir al opositor político sino a [email protected] [email protected] Sin excepciones…

8.- Protegeremos la tierra, la biodiversidad. Enfrentaremos la deforestación incontrolada. Lideraremos la lucha mundial por la defensa del ambiente (¿Saldrá de Colombia la tercera vía del Ambientalismo?)

9.- Desarrollaremos la economía popular, la industria nacional y la producción campesina. Sin distinciones ni preferencias…

10.- Cumpliremos y haremos cumplir la Constitución… Desarrollaremos una nueva cobertura legal para hacer sostenible, justo e igualitario nuestro desarrollo…»

Discurso del Presidente de Colombia, Gustavo Petro , ayer 07/08/2022.

DICHO ESTO: ¿CUÁLES SON NUESTRAS REFLEXIONES?

Imaginemos, por un instante, que un periodista incisivo y curioso, queriendo indagar sobre mi punto de vista, me interrogara sobre el futuro de Petro y de Colombia. Y quisiera, además, mi opinión sobre el evento que se realizó ayer en la Plaza Bolívar de Bogotá en Colombia. Veamos:

1ra Pregunta: ¿Qué opinión le merece el acto de juramentación y toma de posesión, ayer 07 de agosto de 2022, del Presidente colombiano Gustavo Petro y de su Vicepresidenta Francia Márquez y qué perspectivas le va al gobierno hacia futuro? ¿Será exitoso? ¿Cumplirá con lo que promete?

1ra Respuesta: En primer lugar, me pareció un acto de muchos simbolismos que será muy recordado por el pueblo colombiano e incluso, a nivel mundial. Venezuela, Israel, los EEUU, España así como otros tantos países más, nos será difícil olvidarlo. Es más, con toda franqueza, creo que le será muy cuesta arriba dejar de pensar y recordar este evento a la oligarquía, empresarios, militares, profesores universitarios, estudiantes intelectuales, trabajadores, campesinos, [email protected] y paramilitares [email protected] pues, estoy seguro, que la gran mayoría de [email protected] recordarán esta fecha de la patria de Bolívar (Colombia) como el punto de quiebre en la historia colombiana. En adelante, se hablará como en el caso de Venezuela con Chávez : antes y después de Petro.

¿APROVECHAREMOS ESTA SEGUNDA OPORTUNIDAD?

Una historia de violencia y dificultades en la que, en voz del Presidente electo, se nos ha dado una segunda oportunidad para reconstruir y relanzar a Colombia. Me pregunto antes de que me lo preguntes, aunque no te dé la respuesta inmediatamente:

¿Perderá el pueblo colombiano esta gran oportunidad? ¿De qué dependerá? ¿Podrán lograr alcanzar metas precisas, en apenas 4 años, sobre las diez prioridades enunciadas ayer por el Presidente Petro?

MI PRIMERA ORDEN: TRAIGAN LA ESPADA DE BOLÍVAR.

Son interrogantes que quedaron en mi mente después de escuchar el discurso del Presidente del Senado Roy Barrera que antecedió al discurso de Petro y se avivaron en mi mente al ver la actitud valiente y decidida del Presidente Petro de dar como su primera orden presidencial la de traer a su lado y frente al pueblo la espada de Bolívar y, por supuesto, al escuchar sus compromisos, sus esperanzas y anhelos.

AÚN ME SIGO PREGUNTANDO:

¿Qué pensarían los altos mandos militares y, en particular, la Casa Militara ante esta imperativa primera orden del Presidente Petro? ¿Qué comentarían los Santanderistas de la rancia oligarquía colombiana? ¿Qué sentiría la Diputada hija de Carlos Pizarro al colocarle la banda presidencial a Petro? ¿Qué nueva situación se generó en Colombia y en el mundo con cada palabra, cada gesto y cada acto cargado de simbolismos como los de ayer: Espada de Bolívar y su larga espera, la hija de Pizarro colocando la banda presidencial, la asistencia e inasistencia de líderes claves como Maduro o Díaz Canell, el nombramiento, por parte del Presidente Petro de hombres y mujeres del pueblo…)

GANAR LA PRESIDENCIA NO GARANTIZA HACERLO BIEN Y MENOS EN APENAS 4 AÑOS. TOMEMOS CONSCIENCIA.

Quienes conocemos algo sobre Ciencias, Técnicas y Tecnologías de Gobierno, y tenemos años oyendo y analizando discursos de toma de posesión y, sobre todo, memorias y cuentas y balance de lo gobernado, sabemos que una cosa es ganar elecciones y llegar a ser gobernantes y otra muy distinta, compleja y difícil es saber gobernar como Dios manda . Sobre todo, si consideramos que estamos en medio de una realidad compleja, de poder compartido, en el que la burocracia, la cultura y la inercia institucional, los grandes niveles de lentitud administrativa y legal, los micro y macrojuegos de poder, así como los múltiples y variados intereses, entre ellos la de los corruptos a los que se les anuncia abiertamente que serán enfrentados, le hará harto complicado, para no decir casi imposible a Petro y a su equipo, revertir esta realidad en apenas 4 años. Al menos, necesitará 8 años y probablemente muchos más. Quién sabe si lo que reste de siglo. Hemos esperado más de 200 años. Así que Francia Márquez, prepárate.

OJALÁ, COMO DICE PETRO, LO IMPOSIBLE SE HAGA POSIBLE

Nunca olvidemos que una cosa es el DEBER SER (por ejemplo: Las 10 prioridades anunciadas como compromisos) y otra muy distinta es el PODER SER DEL DEBER e incluso, el QUERER HACER EL PODER SER . A veces, queremos hacer el deber ser pero no podemos hacer. Otras veces, podemos hacer el deber ser y, por alguna razón, nos queremos hacerlo. En este caso se desea y se quiere hacer ¿Se podrá hacer en 4 años? ¿Cuáles deben ser las prioridades de las 10 prioridades? ¿Cuáles son los NUDOS CRÍTICOS a los que tenemos que poner atención?

Me adelanto a asegurar: No le será fácil a Petro lograr en apenas 4 años lo que se propone. Recordemos: » El camino al infierno está lleno de muy buenas intenciones «. Las buenas intenciones y anhelos de justicia y dignidad son necesarios, a la vez, no son suficientes. Se necesita no sólo LIDERAZGO, como el de Gustavo Petro y Francia Márquez e incluso como el de muchos líderes y lideresas que le acompañan en el PACTO HISTÓRICO. Se requiere además, acumular experiencia gubernamental (personal, colectiva e institucional) y, sobre todo, se requiere en esta sociedad del conocimiento, gestionar el conocimiento en Ciencias, Técnicas y Tecnologías que soporten el Arte de un Buen Gobierno .

La buena gobernanza tiene sus leyes, técnicas y hasta sus truquitos.

SUGIERO CREAR LA ESCUELA DE GOBIERNO DE COLOMBIA

Si la educación es prioritaria para el señor Presidente Gustavo Petro , le sugeriría al señor Presidente de Colombia y al equipo que le acompañará, que en el marco de esta prioridad, no se le olvide la necesidad de actualizar, capacitar y formar a los empleados públicos y si tuviera la posibilidad y el deseo sincero de HACER UN BUEN GOBIERNO, le sugeriría que creara la ESCUELA DE GOBIERNO DE COLOMBIA que se nutra, colabore o refuerce a la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), a las Escuelas de Gobierno que existen en algunas Universidades Colombianas (ejemplo: UNIANDES, la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética, entre otras) así como a las Escuelas de Gobierno que funcionan a lo largo de Colombia en muchos de sus Municipios. Como por ejemplo la Escuela de Gobierno y Liderazgo de Cartagena ( Escuela de Gobierno y Liderazgo – Inicio (cartagena.gov.co) y la Escuela de Gobierno y de equidad de Género o la Escuela de Gobierno y de Políticas Públicas de Medellin ( Escuela De Gobierno Y Políticas Publicas – Inicio | Facebook .) Pueden ser algunos de los referentes iniciales de los cuales se puede aprender para ampliarlas y mejorarlas.

La Escuela Latinoamericana y Caribeña de Ciencias y Técnicas de Gobierno ( ESCOLAG ) tiene una experiencia acumulada y un conjunto de relaciones en Colombia y en América Latina que ponemos a vuestra orden. Llegó la hora, como señaló Petro en su discurso de la integración latinoamericana a través de la coordinación y entre ayuda. En el año 2016 estuvimos explorando posibilidades en Bogotá y nos fue imposible poder aportar como era nuestro deseo. Seguimos adelante. Seguimos a la orden. Ojalá, algún día se tome consciencia plena de esta necesidad. Sin gobernantes bien capacitados para gobernar será imposible lograr lo que nos proponemos. No es sólo una quimera o una utopía es una necesidad. Impostergable. El planeta tierra depende de sus gobernantes.

Por cierto:

El Plan Nacional de Formación y Capacitación de los Empleados Públicos para el Desarrollo de Competencias Laborales establecido mediante el Decreto 4665 de 2007, en Colombia, es una buena orientación inicial para realizar un importante Plan de Actualización y Formación de Empleados Públicos y de líderes y lideresas del PACTO HISTÓRICO.

2da PREGUNTA: ¿Por qué entonces usted dice que Petro comenzó mal?

Mi respuesta espero poder dársela esta misma semana y, si todo va bien, tal vez, mañana mismo. Usted sabe: » Los deseos no preñan «.

Al menos, ayer se dijo que comenzaría el acto a las 4:00 pm hora venezolana y así fue. Dentro de lo malo. Comenzamos bien.

Es todo lo que ahora puedo responderle.

