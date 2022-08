«Profanación» y «ultraje» a la bandera: Comandos del Rechazo y oposición repudian performance sexual en acto por el Apruebo

Entornointeligente.com /

Críticas generalizadas provocó una performance de connotación sexual, realizada ayer sábado en un acto por el Apruebo en Valparaíso. El hecho fue repudiado por sectores del Rechazo, quienes acusaron la «profanación» y el «ultraje» de la bandera chilena e incluso algunos pidieron la presentación de una querella al Gobierno.

En el evento organizado por el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp y el comando Apruebo Transformar, se presentó el grupo «Las indetectables», colectivo perteneciente a las diversidades sexuales y de género. Durante su actuación simularon arriba del escenario un aborto, donde una de sus integrantes sacó una bandera chilena desde el ano de otra, señalando que «abortar Chile significa abortar lo que nos enseñaron, lo bueno, lo malo, lo bello. Abortar el macho interior, abortar la policía, abortar la dictadura sexual».

Desde el comando de Amarillos por Chile consideraron que «la profanación de nuestra bandera chilena traspasa todos los límites de lo que se puede hacer en el contexto de una campaña política, donde el sano debate de ideas y argumentos ha sido reemplazado por la funa, la cancelación de quien piensa distinto y, finalmente, por el desprecio de nuestros símbolos patrios».

En esa línea, llamaron a todos los sectores a condenar de manera transversal este hecho que «desprecia todo lo que nos debería unir como nación chilena». A la vez que los instaron «elevar el nivel del debate, a evitar las descalificaciones y todo acto o palabra que pueda incitar al odio y la violencia. Desde el domingo 5 de septiembre, será tarea de todos y todas reencontrarnos en la paz para construir el Chile bueno y justo que tanto necesitamos».

Asimismo, el vocero de la Casa Ciudadana por el Rechazo, Claudio Salinas, comentó que «mientras nosotros llamamos a unir a todos los chilenos con nuestra bandera por amor a Chile con un mensaje de amor y esperanza, el Apruebo busca justamente todo lo contrario, en un acto obsceno con una falta de respeto odiosa demuestra el sentimiento más profundo con el cual ellos quieren proyectar el país, con rabia, rencor, violencia y división».

«Hoy los chilenos quieren reencontrarse en su país, abrazarse en su país, abrazarse en sus diferencias, pero sobre eso con un absoluto respeto que hoy el Apruebo no ha sido capaz de representarlo, tanto en la Convención como en sus actos de campaña», acotó Salinas.

A las 11:30 horas, la Casa Ciudadana por el Rechazo realizará en Providencia una actividad deportiva familiar bajo el lema de unir al país en torno a su bandera. Actividad que estaba programada con anterioridad al controvertido acto en Valparaíso.

Desde el movimiento «#Hagámosla en serio», el ex diputado Mario Desbordes apuntó que «el alcalde Sharp sabía perfectamente a quienes estaba invitando, vemos a la conductora de la colectividad destacando y riéndose de los ‘bots de de derecha que estaban indignados’, la verdad es que no les creo absolutamente nada la condena a un sector de la izquierda dura, al Frente Amplio, al PC no les creo absolutamente nada. Para ellos este tipo de bajezas y ultrajes son normales».

En Twitter, el senador DC Matías Walker expresó que «la ‘performance’ denominada ‘Abortar Chile’ (vaya nombre) fue desarrollada por una agrupación promovida por el mismo alcalde de Valparaíso en flyer del acto del Apruebo, y celebrada por la animadora del evento».

Peticiones de querella y fiscalización Ante lo sucedido, los diputados de la UDI, Juan Antonio Coloma y Cristhian Moreira, solicitaron al Gobierno y a la Defensoría de la Niñez querellarse. Así, Coloma afirmó que «el asqueroso acto de ultraje a la bandera que vimos ayer en Valparaíso obliga a la defensora de la Niñez a querellarse, porque habían niños presentes viendo este verdadero asco que vimos».

«Y a la ministra del Interior a querellarse por Ley de Seguridad Interior del Estado, ya que es la única que puede hacerlo a través de esta herramienta, contra quienes lo realizaron y también probablemente contra quienes lo organizaron, porque ya se sabía cómo era este grupo ‘artístico’ que actuó ayer en Valparaíso», sostuvo Coloma.

Algo similar opinó el presidente de Republicanos, Rojo Edwards , al señalar que «el Gobierno debe querellarse en contra de los organizadores del Apruebo que una vez más basurean nuestra bandera y chilenidad, de lo contrario serán cómplices de este delito».

A su juicio, «las condenas realizadas son totalmente insuficientes, este acto organizado por líderes del Apruebo demuestra la rabia y odio por Chile con que redactó el texto constituyente, desprecian a nuestro país y terminaron por enterrar a su opción del Apruebo».

«Esto refleja la inmoralidad y antipatriotismo de quienes representan al Apruebo. Es impresentable que en una actividad organizada por el alcalde Sharp, supuestamente para toda la familia, tengan lugar rutinas pornográficas, donde además se le falta el respeto a nuestra bandera y nuestra patria. El Presidente debe presentar una querella por Ley de Seguridad del Estado. Solo él puede hacerlo, y esto no solo contra los artistas sino también contra Alejandra Valle y el Alcalde Sharp» , aseveró el diputado Republicano Luis Fernando Sánchez.

Asimismo, el diputado Hotuiti Teao (IND-Evópoli) indicó que lo ocurrido «es aberrante y la Subsecretaría de la Niñez debe intervenir en resguardo de la infancia por todos esos menores de edad que se encontraban presentes en un evento familiar. Definitivamente esto no es lo que queremos para nuestro país».

El diputado RN Andrés Celis expresó que «lo de Valparaíso es absolutamente inaceptable, el alcalde Sharp patrocinó y difundió una actividad donde se presentó entre comillas una performance donde se ultrajó los símbolos patrióticos. El alcalde lo transmitió en sus redes sociales, en ningún minuto lo cortó. Él supuestamente lo va a condenar y va decir que no está de acuerdo, entonces alcalde querellarse, denuncie, haga algo, más allá de hablar».

«Por nuestra parte nosotros vamos a recurrir a la Contraloría para que investigue su uso de recursos municipales y que también investigue si el alcalde participó de manera directa o indirecta. Le vamos a solicitar también a la ministra del Interior que se querelle por La Ley de Seguridad Interior del Estado, porque está transgredida de manera clara, vamos a presentar una denuncia penal por falta al pudor y le vamos a enviar una comunicación al fiscal nacional para que estudie los antecedentes y veamos si corresponde el accionar», complementó Celis.

Finalmente, el jefe de la bancada RN, Andrés Longton, expresó que «partieron con convencionales que denostaron nuestro himno patrio, otros querían cambiarlo y el cierre de campaña del Apruebo finaliza con un ultraje a nuestra bandera. El radicalismo irracional los lleva al absurdo de cometer esta aberración esto es un delito por Ley de seguridad del Estado, por lo que usted tiene la obligación de querellarse, no queremos esto para Chile». ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com