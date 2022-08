Proença-a-Nova: praia do Malhadal com oferta renovada, entre canoas e paddle

Entornointeligente.com /

Na Praia Fluvial do Malhadal há agora duas canoas duplas, uma canoa simples, uma canoa tripla e duas pranchas de «paddle», anunciou o município de Proença-a-Nova, Castelo Branco.

Um «reforço da oferta» para levar «ainda mais banhistas a navegar pelo espelho de água», «aventurando-se pela larga extensão que esta ribeira representa»,

O material lúdico fica disponível para prática em toda a extensão da ribeira da Isna durante períodos de 30 ou 60 minutos.

Outra atracção da praia: está incluída nas rotas de promoção do Festival da Tigelada, com ofertas para «dar a conhecer este doce típico a todos os visitantes».

Foto Praia fluvial do Malhadal CM Proença-a-Nova A praia do Malhadal está instalada numa represa, tem «corrente constante durante todo o verão, dispõe de caiaques e gaivotas para aluguer, piscina flutuante com espaço para crianças e o Fluvifun».

Vale a pena passear nos arredores, por onde, destaca o município de Proença-a-Nova, se pode admirar «uma ponte filipina bem preservada e diversas azenhas». E atenção, pescadores: há «abundância de carpas, barbos e bogas».

Foto Praia fluvial do Malhadal CM Proença-a-Nova Quanto a preços: alugar uma canoa simples tem um custo de 4€/hora, canoa dupla 6€/hora, canoa tripla 8€/hora; prancha de paddle 14€/hora.

Além destas diversões, a praia fluvial inclui o Parque Aquático – FluviFun, composto por diversos insufláveis, sendo que aqui os «preços vão desde os 2€ por 30 min,, 3€ por uma hora e 10€ para ter acesso durante todo o dia.

