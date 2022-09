Entornointeligente.com /

Noticias > spanish.china.org.cn | 08. 09. 2022 | Editor:Teresa Zheng Texto Productos digitales de industria cultural y turística de China ganan popularidad en mercado extranjero Palabras clave: industria, cultura, popularidad

Tras su aparición en la Gala de la Fiesta de la Primavera de 2022, la obra de danza dramática «Sólo azul y verde» se volvió viral rápidamente en las plataformas de redes sociales globales, convirtiéndose en un fenómeno cultural.

Basado en la famosa pintura «El festival Qingming junto al río» que data de la dinastía Song, el drama explora la conexión emocional entre los tesoros nacionales y los habitantes modernos.

«La excelente cultura tradicional china cuenta con gran vitalidad y es capaz de conmover a los consumidores locales y del exterior por sí misma», manifestó Zou Yiming, subdirector general de Beijing Oriental New Continent Culture and Art Co. Ltd., uno de los productores del drama, en un reciente foro sobre exportación cultural nacional, que se realizó en la Feria Internacional de Comercio de Servicios 2022 de China (CIFTIS, siglas en inglés).

Además de utilizar expresiones artísticas innovadoras para representar las connotaciones culturales tradicionales de las reliquias culturales, esta obra de danza también se ha unido a las marcas nacionales de China para lanzar productos creativos en el extranjero, como coches y vinos de arroz, consiguiendo un alto valor añadido cultural y beneficios económicos.

Zou expresó que el siguiente paso será utilizar la tecnología digital para crear más obras en escenarios digitales y promover productos culturales de alta calidad para aterrizar en el extranjero.

Las empresas culturales deben ser capaces de desarrollar su negocio desde una perspectiva cultural, aprovechando el impulso de la tecnología digital y partiendo de una fuerte base industrial, a fin de lograr un desarrollo de alta calidad del comercio cultural exterior de China, afirmaron los expertos y empresarios en la recientemente concluida CIFTIS.

En la sección de Cultura y Turismo de la feria, los visitantes disfrutaron del paisaje nocturno del río Liangma al colocarse las gafas de realidad virtual: en el espacio diseñado entre dos esclusas del río, se había colocado una pantalla gigante, que junto a la tecnología holográfica y 3D, muestran los cambios históricos de la capital china; debajo del puente llamado «haoyun» (que significa «buena suerte» en chino) usando 200.000 fibras ópticas se refleja sobre el agua el cielo estrellado, semejante a una pintura de Van Gogh.

Con el impulso de la tecnología digital, el río Liangma se ha convertido en una atracción turística que los jóvenes ansían visitar. A la par de crear un paseo cultural para los visitantes internacionales, también ha aportado nuevos puntos de crecimiento al desarrollo de la economía nocturna en el lugar.

En los últimos años, los productos cinematográficos y de juego nacionales también lograron destacar en el mercado internacional. Perfect World Co. Ltd., una de las empresas líderes en la industria del entretenimiento en China, lanzó en 2022 una película centrada en la restauración de reliquias culturales llamada » Memory of Encaustic Tile», que se distribuyó a través de plataformas globales de streaming y tuvo una buena acogida entre los usuarios extranjeros.

Asimismo, la empresa ha desarrollado su propia tecnología de motor de videojuegos en 3D para mostrar las historias mitológicas chinas en sus tramas y gráficos, como la que relata la forma en la que Pan Gu creó el cielo y la tierra, con productos exportados a más de 100 países y regiones.

Tras ingresar al mercado de Brasil en 2008, el juego de rol en línea multijugador masivo chino «Perfect World» ha atraído a más de 6 millones de usuarios brasileños, que se han registrado durante los últimos 14 años.

«Las exportaciones chinas de literatura y juegos en línea, películas y dramas televisivos, y otros productos creativos gozan de una amplia popularidad. El comercio cultural ha llevado a la apreciación mutua y al desarrollo a profundidad de intercambios culturales entre China y el extranjero», afirmó Wang Dongtang, director del Departamento de Comercio de Servicios y Servicios Comerciales del Ministerio de Comercio.

En 2021, el comercio exterior en el sector cultural de China alcanzó los 200.000 millones de dólares, con un aumento interanual del 38,7 por ciento. En el primer semestre de 2022, la cifra alcanzó los 100.860 millones de dólares, con un aumento interanual del 12 por ciento, según el Ministerio.

Xiang Yong, director del Instituto de Industrias Culturales de la Universidad de Beijing, dijo que a partir de 2020, la industria cultural de China ha entrado en una fase de transformación y desarrollo, en la que se ha mejorado la calidad y la rentabilidad. En el futuro, a través de nuevos medios técnicos, canales de productos y plataformas, hay que llevar a cabo un desarrollo creativo de la cultura tradicional destacada, extrayendo de ella los conceptos de valor que pueden ser compartidos con el mercado internacional, y profundizando cada vez más en los principales mercados culturales de ultramar.

