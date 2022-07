Productores y comerciantes santeños piden poder comercializar sus mercancías

Entornointeligente.com /

LAS TABLAS, Los Santos. -Productores de diferentes rubros y comerciantes de la provincia de Los Santos están exigiendo al presidente de la República, Laurentino Cortizo, que establezca una caravana humanitaria para poder comercializar sus productos.

«Hacemos un llamado alto y claro al gobierno nacional para que se permita el libre tránsito en este país y llevar la producción a los centros de comercialización y, a su vez, todos los insumos que se necesitan para seguir produciendo en este país», afirmó Luis Jiménez, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agropecuaria de Las Tablas.

Productores y comerciantes santeños se reunieron en el Palacio de Gobernación Moisés Espino de Los Santos, con sede en Las Tablas. De forma pacífica, urgieron a su gobernador, Rubén Darío Villarreal, que sirva de enlace para que el Órgano Ejecutivo escuche sus reclamaciones.

«No estamos en contra de los cierres ni de las negociaciones que se están haciendo», aclararon. Sin embargo, pidieron ser conscientes de que el sector agropecuario «viene de tres años de golpe».

«Por favor, necesitamos que se abran las vías, porque los cultivos y sus animales se están perdiendo», señaló Dioris Moreno, porcinocultor de La Satra de Los Santos.

Mack Espinoza, maicero y arrocero de Los Santos, dijo que «no están recibiendo los insumos para fertilizar sus campos ni para fumigar».

Espinoza pidió a quienes están sentados en la mesa del diálogo en Penonomé «que busquen la forma de destrancar este país». «Si nosotros no podemos producir y no podemos vender los alimentos, ¿qué clase de autoridad tenemos en este país?, si no se atreven a tomar su responsabilidad», resaltó Luis Martínez, productor de leche y carne de Macaracas.

El productor macaraqueño insistió en que «no están mendigando». Recordó que llevan 15 días en esta pelea y ya tienen muchos productos en pérdidas.

