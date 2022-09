PRODUCTORA DE HOUSE OF THE DRAGON DEJA LA SERIE

Entornointeligente.com /

El mundo de Hollywood es todo un vaivén, razón por la que la dirección de algunos proyectos suelen cambiar de manos en los momentos menos inesperados y justo eso ha pasado con House of The Dragon . Y es que hace poco se acaba de reportar que una de las productoras importantes del show ha decido dejar la serie antes de que empiece la temporada 2.

Según los medios especializados, la productora Jocelyn Diaz tenía contrato de un año con la opción de un segundo, aunque las fuentes indican que esta opción no la tomó. La salida de Díaz se produce después de que se anunciase que el co-showrunner Miguel Sapochnik dejaría su papel para la temporada 2 , dejando a Ryan Condal como único creador de la saga.

Ante las salidas, Condal ha mencionado el reto que va a suponer continuar sólo con la franquicia:

«Tuvimos una conversación en el verano, justo cuando se estrenó el programa. Sabía que era algo con lo que estaba luchando. No le queda nada por probar en Westeros, no lo creo. Ha filmado todo tipo de batallas: el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la fantasía y no la fantasía, el dragón y no el dragón. Ha dicho lo que tenía que decir» .

Asimismo, el showrunner agregó que: «sabía que siempre existía la posibilidad de que él hiciera una temporada, pusiera esto en pie y se enorgulleciera de tener una mano en la creación real de una historia de Game of Thrones. Era persistente en el fondo de mi mente, sabiendo lo mucho que implica hacer otra temporada del programa, ¿querría volver a subirse al caballo? Estaba realmente desanimado. Tiene un talento tremendo. Y estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos. Pero estoy emocionado de ver lo que tiene reservado ahora» .

Recuerda que House of The Dragon ya está disponible en HBO Max .

