Productivas las pláticas entre LeBron y Lakers

LOS ÁNGELES — LeBron James y Los Angeles Lakers tuvieron una discusión «productiva» sobre su futuro juntos el jueves, dijo a ESPN Rich Paul, director ejecutivo de Klutch Sports Group.

Sin embargo, aún no se ha llegado un nuevo acuerdo, dijeron las fuentes.

James y Paul se reunieron con el vicepresidente de operaciones de baloncesto y gerente general de los Lakers, Rob Pelinka, así como con el nuevo entrenador de los Lakers, Darvin Ham, en las instalaciones de práctica de los Lakers en El Segundo, California, el jueves. El jueves fue el primer día que James es elegible para firmar una extensión de contrato por dos años y $97.1 millones con los Lakers.

LeBron James smiles during the game against Washington Wizards at Crypto.Com Arena in Los Angeles, California, on March 11, 2022. Adam Pantozzi/NBAE via Getty Images Paul le dijo a ESPN que espera que ambas partes continúen con el diálogo en el futuro.

James está ingresando al último año de su contrato, con un valor de $44.5 millones, y tendrá 38 años cuando finalice su contrato actual. La duración máxima de un contrato que puede firmar un jugador de 38 años o más es de dos años, según el convenio colectivo de la NBA.

Selecciones Editoriales LeBron ¿El primero en la NBA en jugar con uno de sus hijos? 11h Rolando del Bosque | ESPN Digital James tiene hasta el 30 de agosto para firmar la extensión antes de convertirse en agente libre sin restricciones.

Es posible que James busque una extensión de un año, con un valor de $47 millones para la temporada 2023-24, con un año adicional con una opción de jugador para 2024-25.

La opcionalidad podría ser intencional. Su hijo mayor, Bronny, está ingresando a su último año de escuela secundaria, lo que lo hace elegible para la NBA en 2024. James ha manifestado repetidamente su deseo de formar equipo con su hijo en una lista de la NBA antes de retirarse.

