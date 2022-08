Procuradoria russa pede 24 anos de prisão para jornalista acusado de alta traição

Entornointeligente.com /

O Ministério Público russo pediu esta terça-feira 24 anos de prisão para Ivan Safronov, jornalista de investigação e perito em questões militares, acusado de alta traição e preso desde 2020, avançou a agência estatal russa.

Relacionados rússia. Jornalista russo acusado de traição denuncia «cinismo» da Justiça da Rússia

guerra na ucrânia. Jornalista russo doa medalha do Nobel da Paz para ajudar refugiados ucranianos

«O representante do procurador pediu que Safronov fosse considerado culpado de alta traição e que fosse condenado a 24 anos de prisão numa colónia estritamente prisional», disse o Tribunal Municipal de Moscovo, citado pela agência estatal TASS, depois de uma audiência à porta fechada.

Safronov, de 32 anos, é um reconhecido especialista em questões de Defesa e foi detido em julho de 2020, no âmbito de uma pressão crescente sobre a imprensa independente.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever O caso foi denunciado pelos seus antigos colegas como um ato de vingança pelos artigos sobre falhas ou incidentes incómodos no exército russo.

Desde abril, o jornalista tem sido julgado à porta fechada, dado ser um julgamento por espionagem e traição.

No início do processo judicial, Safronov alegou a sua inocência e denunciou o «cinismo extremo» do sistema de justiça.

Depois de ter sido obrigado a demitir-se do jornal Kommersant em 2019, em maio de 2020 tornou-se conselheiro do antigo chefe da agência espacial russa Roscosmos, Dmitry Rogozin.

Segundo os serviços de segurança russos (FSB), é suspeito de ter «transmitido segredos de Estado sobre a cooperação militar e técnica, defesa e segurança da Rússia» a um «serviço de inteligência de um país da NATO».

O Kremlin assegurou que a sua detenção não tinha «nada a ver com a sua atividade jornalística».

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com