Procuradores adjuntos serán apoderados hoy de querella contra presidente CCRD por acoso laboral

Entornointeligente.com /

Los procuradores adjuntos designados para investigar la denuncia presentada en contra del presidente de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD), serán apoderados este jueves de la querella formal que depositarán las abogadas que lo acusan de acoso laboral y de hacer propuesta de carácter personal.

La querella será depositada ante los procuradores adjuntos Fernando Quezada e Isis de la Cruz Duarte, por las abogadas Bella Massiel García Paulino y Virginia Ofelia Correa Jiménez , en contra de Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente del órgano fiscalizador del Estado.

La querella con constitución en actor civil será presentada por las abogadas que laboraban en el departamento de Auditoría, a través de sus representantes legales, quienes anteriormente habían depositado a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito , una denuncia de 13 páginas.

«Este jueves estaremos depositando la querella formal con constitución en actor civil en contra del presidente de la Cámara de Cuentas ante los procuradores designados por la procuradora para esos fines», adujo Francisco García Rosa, quien, junto a Máximo Julio Correa Rodríguez, José Augusto Sánchez Turbí, Omar Antonio Ferrer Jiménez y Toribio Rosado Rodríguez representan a las querellantes.

En la denuncia, a la que tuvo acceso LISTÍN DIARIO, García Paulino y Correa Jiménez expusieron ante Germán Brito y la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso la cronología de supuesto acoso de Ramírez Sánchez, el cual, según el informe, comenzó en diciembre del 2021.

De acuerdo con el documento, específicamente, el 4 de diciembre, Ramírez Sánchez le pidió el número personal a Correa Jiménez con la intención de saber sobre una auditoría que realizaba. Sin embargo, el documento señala que Ramírez Sánchez se fue a lo personal:

«Le preguntó su edad, si estaba casada, a lo que respondió que sí, le preguntó qué tiempo tenía de casada, le dijo que dos años, sobre lo cual él comentó: ¡oh, todavía usted está de luna de miel! Preguntó si tenía hijos, le respondió que no y luego le preguntó si su esposo era celoso, a lo que ella respondió que sí, debido a que ya estaba incómoda con este tipo de preguntas».

Como las abogadas laboraban en el Departamento de Auditorías debían trabajar fuera de horario y durante los fines de semana.

En ese sentido, según la acusación, el 5 de diciembre, el presidente de la CCRD invitó a almorzar a García Paulino y Correa Jiménez, quienes se negaron porque iban a comer en la casa de una de ellas.

También reseña que, no obstante, horas más tarde la seguridad del Ramírez Sánchez, solo conocido como «Edward», las llamó con la intención de tener un acercamiento tipo personal con ellas.

Ese mismo día en la tarde, cuando García Paulino se marchó a su residencia, la querella indica que Ramírez Sánchez le escribió a WhatsApp y la llamó para invitarla a cenar, petición a la que ella se negó.

«A estas alturas nosotras ya nos sentíamos bastante preocupadas por la situación que había escalado tan rápido en tan sólo dos días de interacción con el Lic. Ramírez, por lo que decidimos que en todo momento nos acompañaríamos dentro de la institución de nuestro compañero el Lic. Carlos Jafet Hernández , quien estuvo de acuerdo en acompañarnos siempre», expresa el documento.

Asimismo, agrega que el día 7 de diciembre del 2021, el presidente de la Cámara de Cuentas llamó a solas a García Paulino, pero a saber el comportamiento del ejecutivo, está invitó a sus compañeros Jafet Hernández y a Correa Jiménez.

Conforme a los hechos narrados en la acusación, en el lugar, el alto ejecutivo les pidió a estos que salgan y se quedó a solas con García Paulino, momento que aprovechó para elogiar el vestido que tenía el domingo anterior y para invitarla a salir. A los minutos, la abogada salió nerviosa de la oficina del ejecutivo, agrega el documento.

Minutos después, le tocó el turno a Correa Jiménez para reunirse con el presidente de la CCRD. A esta la regañó porque no la había agregado a WhatsApp.

Tras pedir a la asistente que salga de la oficina, Sánchez Ramírez «le preguntó que si ella no saldría a bailar con el presidente , a lo que respondió que no, él le preguntó por qué y ella respondió que es una mujer casada, a lo que él le respondió que, si las mujeres casadas no salían a bailar con otros hombres, a lo que ella respondió que por lo menos ella no lo hacía, le preguntó nuevamente qué cuánto tiempo tenía de casada, le respondió que dos años».

Cuando la asistente regresó volvió a hablar del tema laboral, señala la denuncia depositada en la Procuraduría.

LINK ORIGINAL: Listin Diario

Entornointeligente.com