Procuradora promete investigar a “Cachaza”

La Procuradora de la Nación, Kenia Porcell, afirmó que ya se inició la investigación contra el exmandatario de Panamá, Juan Carlos Varela , tras una denuncia por blanqueo de capitales, delincuencia organizada, asociación ilícita, corrupción de servidores y enriquecimiento injustificado, por su presunta vinculación al cobro de coimas de Odebrecht.

Porcell alegó que era “falso” que ella quiera proteger al mandatario que la designó primero en el Consejo de Seguridad y luego en la Procuraduría. Lo de la protección a Varela, es una “matriz mediática que quieren inventar”, alegó la jefa del Ministerio Público ante las cámaras de Medcom.

Sin embargo, la funcionaria matizó sus expresiones afirmando que "Kenia Porcell no investiga a esta persona que me señala (Varela)… no tengo esa competencia… eso corresponde a las fiscalías anticorrupción.

Según l os denunciantes Miguel Antonio Bernal y Sidney Sittón , para la comisión de los “ilícitos” se utilizó una serie de empresas y personas, las cuales sirvieron como “testaferros” . En ese grupo incluyen a Jaime Lasso, Michell Lasso, Fundación Don James, Juan Antonio Niño, Margarita Reategui de Niño y Carlos Duboy.

También sostienen que se emplearon empresas chinas como BK Rekhatex (HK) Ltd., Taishan Rongfeng Printing Plastic Ltd. y Taishan Baofeng Plastic Hardware Co.

Los abogados solicitan liberar asistencias judiciales a los bancos Bank of China (Taishan Sub-Branch, Postal Savings Bank of China y Standard Chartered Bank (Hong Kong).

En tanto, Kenia Porcell trató de defenderse de los señalamientos de “selectividad” del Ministerio Público al investigar al varelismo. “Nunca nadie he metido la mano en el Ministerio Público”, añadió.

Espera denuncias contra Panameñista

Para sustentar sus argumentos explicó que la “matriz mediática” que atribuye selectividad a la Procuraduría ha tenido “éxito parcial”, pero la realidad es que ejerce una “justicia igualitaria” y prueba de ello es que por Avesa han desfilado todos los poderes políticos, económicos y sociales “intocables”.

Kenia Porcell pidió más tiempo para investigar lo de Odebrecht y dijo que esperaba que se presenten denuncias contra el gobierno de Juan Carlos Varela. El expresidente ya es un “ciudadano común” y yo no tengo competencia para investigarlo, explicó la máxima fiscal.

Odebrecht adquirió el compromiso de entregar toda la información que se pida de Panamá y por eso el Órgano Judicial debe extender el plazo para la investigación … porque hay otras cosas que pueden salir.

Los recientes informes revelan que Odebrecht entregó $16 millones a un personaje en Panamá identificado como “Cachaza”.

Desde el 2007, “Cachaza” o “Cachaça” fue receptor de 55 transacciones, destacó el diario “La Prensa”, quien además advierte que gran parte de esos pagos están relacionados directamente con figuras del Partido Panameñista, entre ellos, Jaime Lasso, y el diputado Jorge Alberto Rosas, así como las sociedades V Tech y Poseidon Enterprises.

En Brasil se denomina cachaza a una bebida alcohólica que se obtiene como producto de la destilación del jugo de la caña de azúcar, igual que el seco en Panamá.

Para defenderse de quienes la señalan que protege a Varela, Porcell argumentó que el presidente del Partido Panameñista, Ramón Fonseca Mora fue “procesado” y se han condenado a familiares de altos miembros del gobierno anterior.

Nadie me pide renuncia… pero

La Procuradora también reconoció que nadie le ha pedido la renuncia, pero alegó tener información de que a su esposo le revisan sus cuentas bancarias, que a su hijo le dicen que su mamá ya no será jefa del Ministerio Público y que se meten con sus padres ancianos.

También soltó otra perla: “en visitas que recibo me dicen que hay dos grandes empresarios que quieren el cargo de la Procurador… son empresarios que yo he investigado”.

El bochinche de la DIJ

Respecto al tema del personal de la División de Investigación Contra la Administración Pública de la DIJ, la funcionaria volvió a repetir que se quiere “desmantelar…socavar las estructuras” de las Fiscalías Anticorrupción , sin que ello signifique que se tome un mazo para derribar las paredes.

En la entrevista, Kenia Porcell volvió a recurrir al power point , pero ahora impreso, para alegar que al enviar de vacaciones a 4 de 19 policías integrantes de esa división de la DIJ, prácticamente hacían frenar casi todas las investigaciones.

Se refería a los casos de Damaris Rodríguez, Roberto Mitre, Antonio Lin y José Gil , por cuyas vacaciones lanzó fuertes ataques al director de la DIJ, Manuel Castillo , alegando que esa decisión era un ataque a la institucionalidad y que el comisionado se estaba excediendo en sus funciones.

El director de la DIJ hace lo que le “da la gana”, expresó sin mayor empacho la Procuradora, sosteniendo que la Ley 69 que crea esa dirección establece medidas específicas que están por encima de las disposiciones de la Ley de la Policía Nacional.

