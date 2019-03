  Procurador: Arrom y Martí, sin argumentos

Entornointeligente.com / “En palabras sencillas, no se probó la participación de agentes del Estado en el hecho, no se probaron los elementos de la tortura y el Estado no violó bajo ninguna circunstancia el principio de inocencia”, resumió el procurador Sergio Coscia sobre el documento final presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual consta de 50 páginas.

Coscia indicó que hoy vence el plazo, por lo que optaron por adelantar unas horas y presentar ya el documento, a fin de evitar cualquier inconveniente. El escrito -que tenía inicialmente cerca de 80 páginas- logró ser condensado en 50, haciendo más concretos los argumentos de los representantes nacionales.

“Nuestro elemento más importante es que no existe ningún elemento probatorio en su relato”, insistió el procurador, que además considera que ello quedó demostrado en la comparecencia entre ambas partes ante el tribunal de la CIDH.

El proceso “puede llegar hasta fin de año inclusive”, como puede ser que se adelante, refirió sobre el camino a partir de ahora, del que hay que estar pendientes.

Algo de lo que también hay que estar atentos es la revocatoria del estatus de refugiados de Juan Arrom y Anuncio Martí en el Brasil, sobre todo porque no descartan que puedan volver a fugarse. “Ellos están acostumbrados a vivir en la clandestinidad y hacer todo lo que hacen desde la clandestinidad”, consideró Coscia.

