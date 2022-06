Procurador anticorrupción espera que Hinostroza llegue al país en próximos días

Entornointeligente.com /

Indicó que hoy a las 4:00 horas (hora peruana) sostuvo una reunión con el equipo de abogados de España para que, inmediatamente, presenten un escrito a la Sección Penal Primera de la Audiencia Nacional que es el área que tiene el pasaporte de Hinostroza «pidiendo que de una vez se ejecuten las dos extradiciones». «Entonces, hoy es tarde, la justicia se activará nuevamente el día lunes, pero ya está en manos de España y de sus autoridades españolas, ya conocen esta resolución, que ejecuten, y nosotros esperamos que en los próximos días Hinostroza esté arribando al país para responder a la justicia», indicó en TVPerú. Recordó que en España se resolvieron dos solicitudes, una referida a su participación en la organización denominada Los Cuellos Blancos del Puerto y por la fuga del país a través de la frontera, mientras que estaba pendiente la referida a la solicitud de asilo, alegando que era perseguido político. Lea también: [ España deniega pedido de asilo de exjuez César Hinostroza ] «Los dos primeros ya culminaron, lo que estaba pendiente era este proceso administrativo (de solicitud de asilo) que en primera y segunda se le niega, siendo que una vez que se deniega acciona un recurso administrativo cuestionando esta resolución», refirió. En ese sentido, precisó que este trámite tiene una peculiaridad que cuando se le deniega la solicitud de asilo en vía administrativa, «la consecuencia es que se le expulsa del país». «Lo que se resolvió hoy a las 10:00 horas es que se nos ha notificado una resolución emitida el 6 de este mes, donde indica que este recurso de casación no ha pasado la barrera exigente que requieren estos escritos o recursos, indicando que no existe fundamento y no hay caso, pues Hinostroza nunca fue perseguido político y el estado español nunca le afectó el derecho al debido proceso», agregó. Pacheco agregó que es cuestión que las autoridades españolas certifiquen dónde está ubicado el exjuez supremo, aunque aún existe la posibilidad de presentar un recurso de reposición pero que el tribunal español demorará entre tres o cuatro días. Como se recuerda, hoy el gobierno de España denegó el pedido de asilo que formuló ante la justicia del país europeo donde se encuentra inmerso en un proceso de extradición, siendo esta una decisión definitiva y que ratifica el requerimiento realizado por el Perú. (FIN) JCC/RMCH Más en Andina: ?? Tras presentarse ante la Fiscalía de la Nación, el presidente Pedro Castillo afirmó haber mostrado predisposición para responder todas las preguntas que se le hicieron y dijo estar dispuesto a seguir haciéndolo. https://t.co/ykCjhzh7xX pic.twitter.com/Za4TZg8fZn

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 17, 2022 Publicado: 17/6/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com