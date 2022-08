Prochazka: Glover Teixeira se merece la revancha

Entornointeligente.com /

Jiri Prochazka se coronó en una de las mejores peleas de lo que va del 2022, pero no está convencido de su desempeño en UFC 275.

El campeón de las 205 libras reconoce que Glover Teixeira lo estuvo dominando hasta el último minuto del quinto round, cuando de manera milagrosa logró someterlo.

El checo no quiere dejar dudas de ser el mejor del mundo y reconoce al brasileño, por eso espera que el UFC haga la pelea de nuevo.

«Le hice la oferta a Glover para la revancha, porque no me gustó mi desempeño y gané con 20 segundos restando en la pelea. Glover se la merece y es todo, sé que hay otros como Jan Blachowicz o Magmed Ankalev, para mí no importa el siguiente rival, pero creo que Glover se lo merece» dijo Prochazka en entrevista con ESPN Deportes.

Jiri Prochazka somete a Glover Teixeira para ganar el título de peso semipesado en UFC 275. Yong Teck Lim/Getty Images Con sólo tres peleas en el UFC se convirtió en el monarca del peso semicompleto, algo pocas veces visto, esa es una de las razones por las que quiere que su talento quede claro.

«Glover me metió en problemas porque no dejó de trabajar, toda la pelea siguió empujando, no paraba y traía técnicas diferentes. En la siguiente pelea no se trata de entrenar mejor para mí, tal vez algunos detalles, pero lo más importante es la actitud, las emociones, sé que no estaba en buena forma y ahora sé qué es lo que tengo que hacer mejor», explicó.

El equipo de Jiri ya le ha comunicado a la promoción su intención de enfrentar de nuevo al brasileño antes de que termine el año, así que las posibilidades se reducen a los eventos numerados de noviembre y diciembre, que tentativamente sucederían en Nueva York y Las Vegas.

Prochazka espera que el Blachowicz y Ankalaev, que viene de una victoria en sábado en UFC 277 se efrenten para definir al que será el siguiente contendiente.

«No se como respondería Ankalaev en algunas situaciones, creo que conozco más a Blachiwicz, no quiero hacer una predicción, pero ahora escogería a Ankalaev, porque todos lo ven en gran forma, pero para mí. Ahora yo solo estoy pensando en Glover», respondió.

Jiri fue recibido por decenas de miles de compatriotas en Brno el pasado mes de junio, cuando llevó el cinturón por primera vez a su país, una experiencia única, pues las MMA son un deporte que apenas se abre puertas en su país.

«Fue increíble, estoy orgulloso de se checo, somos un país pequeño, no somos muchos viendo el MMA, pero los que estamos siguiendo el deporte somos una comunidad muy apasionada», compartió.

Prochazka tiene marca de 29-3 y no conoce la derrota desde 2015, cuando cayó por nocaut ante ‘King Mo’ Lawal en la promotora japonesa Rizin, donde hizo la mayor parte de su carrera.

