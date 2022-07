Processo Casa Pia. «Bibi» é libertado após 12 anos de prisão

Entornointeligente.com /

Carlos Silvino, conhecido pela alcunha «Bibi», foi este domingo libertado depois de cumprir mais de 12 anos de prisão, avança o jornal Correio da Manhã.

Na companhia do advogado, Pedro Dias Pereira, «Bibi» saiu do Estabelecimento Prisional da Carregueira, em Sintra, no sábado, e seguiu para um centro de acolhimento uma vez que perdeu a sua casa.

Carlos Silvino é um dos seis principais arguidos do processo Casa Pia e acabou condenado a uma pena de 18 anos, mais tarde reduzida para 15 anos pelo tribunal da Relação de Lisboa. «Bibi» foi acusado de mais de 600 crimes, tendo sido condenado a pouco mais de 180.

Subscrever O Processo Casa Pia remete a um escândalo de abusos de menores que envolveu várias crianças acolhidas pela Casa Pia de Lisboa, uma instituição gerida pelo Estado português para a educação e suporte de crianças pobres e órfãos menores.

