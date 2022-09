Proceso de adhesión a la OCDE es oportunidad para el Perú de tener agenda de reforma

Entornointeligente.com /

Refirió que la OCDE es un prestigio para la democracia, para la defensa, para el crecimiento del país y del planeta. Asimismo, indicó que la OCDE tiene diferentes misiones, con objetivos de mejorar los países y las ciudades. «Este proceso es una oportunidad única para que el Perú tenga una agenda de reforma», subrayó. Así lo manifestó en el evento «El proceso de adhesión del Perú a la OCDE: Retos y oportunidades», organizado por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Además, resaltó que el proceso de adhesión no es una evaluación hecha al Perú, sino que se debe considerar más bien como un proceso de diálogo para implementar reformas que permitan al país contar con políticas públicas más efectivas. «Este proceso no será fácil y el Perú debe asumirlo con compromiso y humildad, pero este proceso por sí mismo genera grandes beneficios para el país, porque permite implementar reformas que son importantes para mejorar la calidad de sus políticas públicas», señaló. En el marco de la misión oficial de lanzamiento del proceso de adhesión del Perú a la OCDE, Ulrik Knudsen, brindó la conferencia llamada «El proceso de adhesión como beneficio para el país», donde resaltó la importancia de la coordinación del Gobierno con la Academia y la Sociedad Civil para lograr reformas de largo plazo. Objetivo nacional El evento contó con la participación Miguel Ángel Rodríguez Mackay, ministro de Relaciones Exteriores, quien señaló que, el ingreso a la OCDE es un objetivo de interés nacional. «Nos permite acceder a las mejores prácticas, experiencias y estándares a fin de implementar políticas públicas de calidad a favor de la población», subrayó. Asimismo, consideró que el ingreso en la OCDE es para todos los peruanos. «Cuando el Perú logre su adhesión debe ser considerado como el triunfo del Estado Peruano», afirmó. Felipe Portocarrero, rector de la Universidad del Pacífico, destacó el rol de la academia. «El mundo académico tiene un rol clave en la formación de gestores públicos de la alta dirección, que son las piezas claves de toda transformación que aspire a ser duradera», señaló. El evento fue moderado por Elsa Galarza, directora de la Escuela de Gestión Pública de la UP; y los comentarios estuvieron a cargo de Mercedes Aráoz, profesora de la Universidad del Pacífico; y Diego Macera, gerente general de Instituto Peruano de Economía. Más en Andina: La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ( @SBSPERU ) actualiza la metodología de cálculo de la rentabilidad de los fondos de pensiones administrados por las AFP. https://t.co/NTKaVI2vjl pic.twitter.com/PgnV8NLEhA

Publicado: 6/9/2022

