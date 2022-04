Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Carnaval Musk compra Twitter Guerra na Ucrânia Final do BBB22 Problemas internos e punição por marca em camiseta: por que Vai-Vai e Colorado do Brás foram rebaixadas para o Grupo de Acesso Colorado foi punida porque um integrante usou uma camiseta com nome de grife, e começou apuração com desvantagem de 0,5 ponto. Vai-Vai, que deixou quadra tradicional no Bixiga, havia sido rebaixada em 2019, foi campeã do Acesso em 2020, e voltou a cair neste ano. Por g1 SP e TV Globo — São Paulo

26/04/2022 20h17 Atualizado 26/04/2022

1 de 3 Integrantes da Escola de Samba Vai-Vai durante apuração dos votos do Carnaval de São Paulo 2022, realizado no Sambódromo do Anhembi em São Paulo/SP, na tarde desta terça, 26 de abril — Foto: VAN CAMPOS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Integrantes da Escola de Samba Vai-Vai durante apuração dos votos do Carnaval de São Paulo 2022, realizado no Sambódromo do Anhembi em São Paulo/SP, na tarde desta terça, 26 de abril — Foto: VAN CAMPOS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Rebaixadas no carnaval de São Paulo deste ano, as escolas Colorado do Brás e Vai-Vai cometeram erros em seus desfiles no Sambódromo do Anhembi e vão sair pelo Grupo de Acesso no ano que vem. Uma punição da Liga, no caso da Colorado, e uma série de problemas internos, no caso da tradicional escola do Bixiga , podem estar por trás do rebaixamento das agremiações.

Para o mestre em samba e sociólogo Tadeu Kaçula, a queda da Colorado já era esperada porque a escola começou a apuração atrás das outras por conta de uma punição. A escola foi punida com 0,5 ponto a menos por um integrante ter usado uma camiseta em que aparecia a marca «Calvin Klein» , o que é caracterizado como merchandising pelo regulamento.

«Tirar 0,5 ponto na apuração é muito difícil. Foi uma dificuldade encontrada também pela Acadêmicos do Tatuapé, que teve que usar em seu carro alegórico um veículo da liga», comentou Kaçula.

A Tatuapé, que estava entre as duas últimas colocadas até o penúltimo quesito, também foi punida com menos 0,5 ponto pela Liga , pelo uso de maquinário da infraestrutura da Liga-SP em uma alegoria, mas conseguiu se recuperar com as notas de Comissão de Frente, e não caiu para o Grupo de Acesso.

Já o rebaixamento da Vai-Vai foi considerado mais surpreendente pelo especialista. Para Kaçula, a escola apresentou um ótimo enredo, mas teve muitos problemas internos nos últimos meses.

«Teve um enredo incrível com o sankofa, a ave sagrada que olha para o passado para projetar o futuro. Mas a escola cometeu alguns erros, de alegoria, de fantasia, de evolução, e mesmo da bateria do mestre Tadeu, que está há mais de 50 anos à frente dos ritmistas, e infelizmente tomou muitas notas baixas», disse Kaçula.

Escolas do grupo especial atraíram 35 mil pessoas no sábado

A Vai-Vai foi a última colocada neste ano e volta ao Grupo de Acesso , do qual havia sido campeã em 2020. Maior vencedora do carnaval paulistano, com 15 títulos no Grupo Especial e um no acesso, a escola passou por dificuldades nos últimos meses por conta da mudança de sua quadra, além ter vivido uma eleição conturbada.

Segundo o especialista Tadeu Kaçula, os impactos dessas mudanças vão ditar como a escola pode se recuperar para voltar ao Grupo Especial nos próximos anos.

«A Vai-Vai perdeu quadra, teve uma eleição bastante difícil, teve a questão do ex-presidente afastado, um imbróglio judicial, e isso tudo abala, de certa forma, uma escola», explicou Kaçula.

Em setembro do ano passado, a escola deixou oficialmente a sede que ocupou por mais de 50 anos no bairro do Bixiga. O local deve abrigar uma nova estação de Metrô. Segundo o presidente da agremiação, após um acordo com o consórcio construtor, a escola receberá uma nova quadra na Almirante Marques Leão, também no Bixiga.

2 de 3 Integrantes na frente da sede da escola de samba Vai-Vai no bairro do Bixiga, no Centro de São Paulo. — Foto: Divulgação/Vai-Vai Integrantes na frente da sede da escola de samba Vai-Vai no bairro do Bixiga, no Centro de São Paulo. — Foto: Divulgação/Vai-Vai

Além dos problemas com a quadra, a escolta também viveu uma crise financeira. Mesmo após ter sido campeã do Grupo de Acesso em 2020, o Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou a penhora do prêmio da escola para o pagamento de uma dívida .

Durante a apuração desta terça (26), após receber algumas notas baixas, os representantes da Vai-Vai se mostraram decepcionados com a leitura dos quesitos. A diretoria da agremiação saiu andando do Sambódromo no momento da leitura das últimas notas.

3 de 3 Quesito a quesito do carnaval de SP — Foto: Kayan Albertin/g1 Quesito a quesito do carnaval de SP — Foto: Kayan Albertin/g1

VÍDEOS: sambas-enredos do carnaval 2022 em SP

8 vídeos 8 vídeos 14 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com