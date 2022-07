Problemas estruturais? Muitos. Reformas estruturais? Jamais

Entornointeligente.com /

António Costa em 2016 : «Resolver e responder aos problemas estruturais do país não é compatível nem com atalhos nem com choques, porque não há choque fiscal, choque de empobrecimento ou choque de conhecimento que nos resolva os problemas estruturais.» António Costa em 2017 : «Portugal tem um problema estrutural na floresta e no sistema de prevenção e combate aos fogos.»

Mais do João Miguel Tavares O recente, surpreendente e assolapado amor do PS pelo PSD António Costa converteu-se ao liberalismo, aleluia, aleluia A cleptocracia angolana e os 500 anos de colonização

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com