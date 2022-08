Problemas emocionales, por María Laura García

Entornointeligente.com /

Por María Laura García

Siempre les hablo de lo indispensable que es, estar lo mas sanos posible emocionalmente, para poder así gozar de calidad de vida en general y por ende, de salud física. Les he enumerado hasta el agotamiento, cómo se originan las enfermedades orgánicas y mentales, a partir del sufrimiento y, viceversa, más les he comentado cómo nos afectan las diversas emociones negativas cuando no contamos con las herramientas o el conocimiento para trabajarlas.

Pero, algo que quizás, es el verdadero punto de partida para poder hacer lo apropiado con el propósito de preservar nuestra salud mental, es conocer, a groso modo, cuáles son esos problemas emocionales que todos podemos padecer en cualquier momento de la vida y que, no solucionaremos si no los tenemos identificados.

Los problemas emocionales trastocan la manera en que pensamos y nos sentimos, sus manifestaciones pueden ser muy severas y en la mayoría de los casos no desaparecen por sí solos y hasta pueden estar asociados a enfermedades mentales reales.

Lo cierto es que, para superar esas dificultades, ciertamente debemos conocer y aceptar su causa como punto de partida para cambiar nuestra situación. Existen diferentes problemas emocionales, quizás no pueda mencionarles todos, porque no soy experta y además el espacio es corto, pero trataré de recordar, los que más he escuchado de los expertos entrevistados en tantos años de trabajo periodístico, o sencillamente citaré algunos de los más incapacitantes ya que, no nos dejan ser o actuar como realmente somos.

Problemas emocionales más comunes actualmente… Quizás te identifiques con alguno de los siguientes problemas emocionales, aun cuando no los hayas escuchado mencionar: represión o bloqueo emocional, negación emocional, descontrol emocional, desconexión emocional, conflicto entre emociones contradictorias, enganche emocional; y necesidad de evasión a través de la búsqueda de emociones placenteras.

La represión emocional, se da cuando bloqueamos la aparición de una emoción. Es decir, que somos conscientes de lo que nos ocurre, pero no queremos expresar la emoción o no sabemos cómo hacerlo, quedando así en una emoción contenida, que además no se trabajará para superarla y eso es lo que nos puede afectar negativamente. Dicha represión emocional puede llevarnos a no sentir algún tipo de emoción porque nos negamos el derecho a sentirlas y mermamos así nuestra libertad emocional, generando una «contención» muy perniciosa, que seguro desembocará en sufrimiento y una posible «explosión».

Otro problema común, es la «negación emocional», y es un mecanismo de defensa que consiste en restarle valor a la emoción, sea cual sea, y si se puede negar su existencia intentando no sentirlas mejor. Entonces, todo lo contrario a lo que imaginamos, la emoción empezará a cobrar más protagonismo en nuestro organismo, produciendo efectos adversos que nunca asociamos con ella, y es lo que se denomina somatización, por ejemplo, tensión muscular o dolor de cabeza, por ejemplo.

Otro trastorno emocional es cuando perdemos el control o sufrimos un ataque, que se presenta cuando muchas emociones fuertes, nos invaden, desbordan y nos llevan a reaccionar de manera intensa y desproporcionada, más a tomar decisiones que, con cabeza fría, no hubiéramos tomado. Por tanto, en esos momentos son las emociones las que tomen el control de nuestra manera de pensar y de actuar, generalmente, con consecuencias negativas importantes.

También existen muchos que se desconectan emocionalmente, y no es más que un mecanismo de defensa para evitar la repetición de sufrimientos del pasado y alejar la posibilidad de daño, pero no permite una participación saludable en la vida, pues se trata de existir como si estuviésemos «en piloto automático» sin percatarnos de las emociones que realmente sentimos.

También están los que se mueven entre «emociones contradictorias», es decir, son aquellos que viven empeñados en que las cosas son o blancas o negras emocionalmente, buenas o malas, y no pueden ver una escala de grises. Se cree que no se puede experimentar más de una emoción a la vez cuando la realidad es que si, es más, hasta podemos mezclar emociones.

Además, están los que se enganchan emocionalmente y viven en esa tónica, no sueltan jamás. Son aquellos a los que les cuesta desprenderse de algunos estados emocionales, es decir, se quedan anclados en una emoción asociada a un hecho pasado. La causa más común es trauma o una emoción no resuelta o procesada correctamente.

Existen otros que no son capaces de tolerar la frustración o los problemas y viven permanentemente buscando emociones placenteras y evadiendo las realidades negativas. No obstante, este comportamiento tiene solución, entrenando la inteligencia emocional.

Finalmente… Si te sientes identificado con cualquiera de estos problemas te invito a buscar ayuda profesional, pues no es complicado superarlos y a esto súmale mis hábitos saludables, que son clave para gozar de bienestar emocional:

– Alimenta tu mente de manera positiva, con pensamientos agradables y acompañándote de gente constructiva. – Aliméntate de manera sana y equilibrada. – Organiza bien tu tiempo. – Vive el presente y enfócate en aquello por lo cual debes agradecer. – Relájate. – Duerme bien. – Realiza actividad física regularmente. – Disfruta de la compañía de seres, amigos y conoce gente nueva.

Cuando hablamos de #BienestarEmocional los especialistas hacen referencia al estado de ánimo en el cual nos sentimos bien, tranquilos, percibimos que dominamos nuestras emociones y somos capaces de hacer frente a las presiones del día a día, sin tanto esfuerzo mental.

REDES: Instagram: @ATuSalud YouTube: ATuSaludconMariaLauraGarcia Facebook: ATuSaludEnLinea Twitter: ATuSaludEnLinea

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.

LINK ORIGINAL: Caraota Digital

Entornointeligente.com