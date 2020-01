Problemas de tráfico afuera de los colegios de Ambato

Entornointeligente.com /

Lugar. Hasta dos filas de autos estacionados se puede ver en algunos lugares. Las afueras de las escuelas y colegios de Ambato se han convertido en un problema de tránsito en las horas de entrada y salida de los estudiantes . Desde doble fila al estacionarse y vehículos que prefieren detener el tránsito hasta dejar o recoger a un estudiante son parte del caos que se genera en las horas pico. Daniel es padre de familia de una niña que asiste a una de las escuelas que está ubicada en el centro de la ciudad, él confesó que a medida que pasó el tiempo adquirió ciertos hábitos que corresponden a la falta de tiempo y al trajín diario. “Cuando en casa los dos padres trabajan y en ocasiones solo disponen de una hora para almorzar y llevar a tu hija, todos los minutos son valiosos, es así que mi esposa termina de hacer la comida mientras yo tengo que llegar con la niña , situación que se vuelve difícil en horas pico”, contó. Daniel también aceptó que de alguna manera el estacionarse en doble fila o en las mañanas esperar hasta que su hija baje del carro sin estacionarse le ayudan a ganar algo de tiempo, pero que entorpece el tráfico. “Es una mala costumbre porque hay días en los que no puedes hacerlo todo de manera tranquila y con tiempo, además, cerca de la escuela no existen espacios para parquearse y si se lo hace tomaría alrededor de 20 minutos pagar un garaje ir a pie y regresar para nuevamente subir al auto y empezar de nuevo el camino”, manifestó.

Lugares

Dependiendo del sector se pueden observar distintas situaciones, un ejemplo de esto es la calle Castillo en pleno centro de Ambato que a las 13:00 luce abarrotada de autos que se estacionan desde la calle Sucre estrechando aún más el paso. Un caso parecido en el centro de la ciudad se da en la calle Rocafuerte y Quito, donde vehículos no respetan la señal de no estacionar y lo hacen hasta en doble fila para dejar estudiantes. Otro de los sitios conflictivos se encuentra en la zona de Huachi Pata en la avenida Los Shirys donde dos instituciones educativas están juntas y que en las horas pico se muestra como un espacio abarrotado de autos que provocan congestión. Carolina Lozada, es habitante del sector, ella manifestó su descontento con los conductores que no pueden buscar un espacio para estacionarse y prefieren esperar a sus hijos deteniendo el tránsito. “Creo que es una falta de consideración, en el centro se comprende de que no exista donde estacionarse y por eso se debe recurrir a estos métodos, pero en este espacio hay calles transversales y se puede estacionar por minutos sin necesidad de crear un caos”, manifestó.

La autoridad

Álvaro Corral, director de tránsito del Municipio de Ambato, señaló que existe un plan donde los agentes de tránsito controlan a las afueras de las instituciones educativas en horas pico. “También hay que tomar en cuenta que es una cuestión de responsabilidad de los mismos conductores, un vehículo que se estacione mal genera incomodidad”, señaló Corral. El Director comentó que los controles seguirán en las afueras de las instituciones educativas y que su prioridad son los peatones, también señaló que solicitó atención de parte de los colegios para generar brigadas conjuntas entre las instituciones. (AVI)

