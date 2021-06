Probamos la crema y la mascarilla de CBD que huelen al aftersun de la infancia y son perfectas para verano

Entornointeligente.com / Ya tenía ganas de poner a prueba algún cosmético de CBD que tan de moda se ha puesto en el último año. Al igual que otras plantas como el cactus o el aloe vera , del cannabis también se extraen aceites con beneficios para la piel. Mis elegidos han sido la crema hidratante y la mascarilla facial Cannabi7 de Ainhoa y hoy os cuento cuál ha sido mi experiencia.

En Trendencias Me resistía a probar los productos de belleza de cannabis pero he descubierto estos 3 que tienen y me encantan Ambos productos pertenecen a la misma línea Cannabi7 de Ainhoa Cosmetics, que hace referencia a los siete beneficios que tienen para la piel . Según la propia firma cosmética “están formulados con un 97% de ingredientes de origen natural. Su función es nutrir, hidratar, calmar, proteger, regenerar, suavizar y aportar bienestar a la piel.” Os cuento cómo los he usado y los resultados que dan.

Crema Cannabi7 de Ainhoa El producto viene presentado en un envase transparente y blanco, muy minimalista y limpio que deja la fórmula a la vista, con detalles en verde para hacer referencia a lo natural de sus ingredientes . Su aroma es fresco y recuerda mucho al del aftersun , pero es su textura la que se lleva todo el protagonismo .

Esta crema Cannabi7 de Ainhoa tiene una textura muy rica y untuosa, que hidrata muchísimo y deja una sensación muy cómoda en la piel. Yo la he incluido en mi rutina beauty de mañana y noche, porque no tiene protección solar y sirve para ambos momentos. He notado la piel jugosa y muy suave, pero sobre todo he notado cómo calma muchísimo las rojeces y piel irritada , lo cual ha sido la mejor sorpresa. Su precio es de 26 euros .

En Trendencias Desde productos de belleza a sexuales: el cannabidiol es el ingrediente de moda y puede mejorar tu vida sexual según los expertos Máscara facial Cannabi7 de Ainhoa La mascarilla cambia el envase de cristal por un bote de plástico con el tapón en la base, perfecto para que el producto vaya deslizándose hacia abajo y aprovechar hasta la última gota. El olor es igual que el de la crema, el de ese aftersun calmante clásico que nos transporta a momentos de vacaciones de la infancia. Sin embargo, su textura es más untuosa y rica porque se trata de un producto de hidratación intensiva .

Yo he incluido la mascarilla en mi rutina de belleza completa un par de veces a la semana, justo después de tonificar la piel . He aplicado una capa generosa de producto sobre frente, mentón, nariz y mejillas y dejado reposar durante 15 minutos , para que el rostro absorba todos los beneficios. Después la he retirado con una toalla húmeda y el resultado es maravilloso, dejando la piel muy suave, iluminada y sobre todo calmada. Su precio es de 26 euros .

El producto fue facilitado para la prueba por Ainhoa Cosmetics . Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas para más información.

