Probé con todos y ninguno como mi esposo

Soy una mujer divorciada de 39 años. Le di vuelta a mi esposo casi por presión de mis compañeras de oficina, que me decían que, como él solo había estado conmigo, seguramente no era bueno en la cama. Me costó caro porque mi esposo se dio cuenta y me dejó. Desde entonces he estado con muchos hombres y ninguno como él y eso que he estado con muchos muy «jugados», pero qué va, eso de la experiencia no es cierto, como escribió usted hace unos días.

En nuestra cultura existen algunos sectores que sobrevaloran la sexualidad y es común que ejerzan cierta presión para que compañeros, conocidos y hasta familiares realicen esta o aquella actividad sexual.

También es frecuente que aquellas personas que han tenido una vida marital desagradable y hasta traumática crean que esto les sucede a todas las parejas y en un afán de «abrirle los ojos» al allegado lo insten a «probar» afuera, para que compare. Por razones culturales, esta situación sucede más en hombres, aunque en los últimos años vemos cada vez más casos en mujeres.

A diario vemos este tipo de situaciones, y la experiencia dicta que rara vez esa «prueba» resulta grata, muchas veces, más bien es catalogada como una experiencia sexual desagradable, y al margen de estas consideraciones, tiene el agravante que puede acabar con una relación de pareja estable y gratificante, como en este caso.

Como mencionamos en una columna anterior, el deleite sexual no depende de la experiencia, o al menos la experiencia juega un papel menor en los encuentros sexuales, por eso es un error considerar que «un picaflor» es mejor amante que un hombre fiel, y también es un error creer que una mujer que ha tenido muchas parejas es mejor en la «cama» que aquella que solo ha estado con una sola pareja en su vida.

Viernes 19 Agosto, 2022

