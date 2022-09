Príncipe Harry y la curiosa razón por la que siempre tuvo miedo del príncipe George

Entornointeligente.com /

El príncipe Harry antes de hacer públicas sus diferencias con la familia real, habría admitido tener miedo de sentirse irrelevante una vez que su sobrino el príncipe George, cumpliera la mayoría de edad, así lo dio a conocer Valentine Low en su libro «Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown».

Y es que con tan solo nueve años de edad, el hijo de William y Kate Middleton es el segundo en la línea de sucesión al trono, dejando a Harry en el quinto lugar, detrás del príncipe Louis.

De acuerdo con el autor, el famoso duque de Sussex estaba obsesionado con la idea de que tenía un tiempo límite para marcar diferencia y ser reconocido por la realeza, antes de que su sobrino creciera y lo borraran por completo, tal y cómo ha ocurrido con su tío Andrew, señala Mirror.

» Tenía esta cosa de que tenía una vida útil. Estaba obsesionado con esto. Se compararía con su tío (el Príncipe Andrew). Decía: ‘Tengo este tiempo para causar este impacto. Porque puedo», añadió.

?????El príncipe George se ha convertido en el segundo en la línea de sucesión al trono Foto: Archivo El autor también menciona que hubo personal cerca a Harry que trató de convencerlo de hacer las cosas diferentes porque el impacto que él buscaba lo podría conseguir aún siendo mayor.

«Le dijeron: ‘ Aún puedes tener un impacto a los cuarenta, a los cincuenta, incluso más tiempo. Siempre y cuando establezcas los cimientos correctos ahora’. Pero él nunca vio eso», señaló.

«Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown» saldrá a la luz en The Times en diferentes entregas a partir del 6 de octubre.

Tras concluir los funerales de la reina Isabel II en los que participaron Harry y Meghan Markle de manera activa y el nombramiento del rey Carlos III, crecen los rumores de un posible regreso de la pareja a la familia real, a la cual renunciaron en el 2020 para rehacer su vida en California, EU.

