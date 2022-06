Príncipe Harry sufrió aparatosa caída jugando Polo en Estados Unidos

Entornointeligente.com /

El príncipe Harry luego de regresar del Jubileo de Platinium de su abuela, la reina Isabel II de Inglaterra, sufrió una aparatosa caída mientras jugaba Polo en California, Estados Unidos.

El Duque de Sussex cayó de su caballo intentando ganar el partido junto a su equipo «Los Padres», el cual iba perdiendo (12-11), así lo reseñó Daily Mail.

Varios fotógrafos captaron el momento en que Harry, quien vestía su clásico polo verde con pantalones blancos ajustados y botas marrones altas, cayó al suelo durante el partido que tuvo lugar en el Santa Barbara Polo & Racquet Club, en California.

Sin embargo, el príncipe salió airoso del accidente, al caerse con su caballo enseguida se levantó y siguió con el juego, el cual perdió.

