Príncipe Harry e Meghan Markle gastam 285 euros em bolo de aniversário da filha

O príncipe Harry e Meghan Markle gastaram 285 euros no bolo do primeiro aniversário da filha, Lilibet.

A dona da pastelaria Violet Cakes adiantou, nas redes sociais, que se inspirou no bolo que tinha feito para o casamento dos duques de Sussex, em 2018.

Mas desta vez, o bolo foi coberto com creme de morango «especialmente para a Lilibet», revelou Claire Ptak.

Recorde-se que a festa de aniversário de Lilibet realizou-se no, dia 4 de junho, no jardim da Frogmore Cottage, no Castelo de Windsor, durante aquela que foi a primeira viagem do casal ao país desde que se mudaram para os EUA.

