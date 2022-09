Príncipe André, isolado, presta homenagem à mãe

Entornointeligente.com /

O príncipe André, que foi banido das funções de membro da família real depois de contínuas acusações de agressão sexual, prestou este domingo homenagem à «compaixão» da sua «mamã», a Rainha Isabel II.

Relacionados morte da rainha isabel ii. Príncipes André e Harry autorizados a usar uniforme em cerimónias fúnebres

morte de isabel ii. Cerimónias fúnebres plenas de rituais históricos

internacional. Arquivado o processo de abuso sexual de menores contra o príncipe André

«Mamã, o teu amor por um filho, a tua compaixão, os teus cuidados, a tua confiança, eu guardarei para sempre. A tua sabedoria era infinita, sem limites nem contenções. Sentirei a falta dos teus conhecimentos, conselhos e humor» , disse numa declaração.

«Tem sido uma honra e um privilégio servi-la. Mãe – da nação, a sua devoção e serviço pessoal à nossa nação é única e singular; o povo mostra o seu amor e respeito de muitas maneiras diferentes e sei que estais a olhar para honrar o seu respeito», continuou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever «À medida que o nosso livro de experiências se fecha, um outro se abre, e eu vou mantê-la para sempre perto do meu coração com o meu mais profundo amor e gratidão, e levá-la-ei de bom grado comigo como meu guia», expressou.

O Duque de York, de 62 anos, reapareceu em público no fim de semana passado, tendo estado em grande parte escondido desde que foram feitas alegações, que ele nega, de que tinha tido relações sexuais com uma vítima do traficante de crianças norte-americano Jeffrey Epstein.

André participou em eventos para homenagear a rainha e esteve de vigília junto ao seu caixão na sexta-feira. Foi autorizado a usar cores militares na vigília, mas não foi autorizado a fazê-lo para outros eventos comemorativos, incluindo o funeral de estado esta segunda-feira .

Durante uma procissão silenciosa por Edimburgo na segunda-feira, o príncipe André foi criticado por um homem na multidão.

O príncipe, que pilotou helicópteros da Marinha Real na Guerra das Malvinas de 1982 com a Argentina, foi coronel honorário da Guarda de Granadeiros. Os seus soldados fazem parte da Divisão Doméstica que guarda o Palácio de Buckingham com os seus distintos chapéus de pele de urso e túnicas vermelhas.

Muitas vezes referido como o «filho preferido da rainha», foi acusado de agressão sexual a uma rapariga de 17 anos em 2001, que alegou ter-lhe sido entregue por Epstein.

André, que negou as alegações, resolveu em fevereiro um processo civil dos EUA por causa das alegações, por uma quantia não revelada.

Espera-se que o Rei Carlos III torne permanente o exílio do seu irmão mais novo, de acordo com os especialistas. Por agora, André ainda mantém oficialmente os seus títulos de Conde de Invernidade e Conselheiro de Estado, o que significa que, teoricamente, poderá juntar-se a outros reis.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com