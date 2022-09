Príncipe André despede-se da mãe e celebra o irmão

Entornointeligente.com /

Ao minuto: O funeral de Isabel II O dia em que o mundo converge em Londres para a última vénia a Isabel II Os fantasmas do passado assombram o luto pela rainha nas antigas colónias britânicas «Querida mamã, mãe, sua majestade, três em um. Vossa Majestade, tem sido uma honra e um privilégio servi-la». Assim começa o comunicado, com data de domingo, emitido pelo príncipe André, duque de Iorque, que publicou com uma foto sua em criança com a rainha.

«Mamã, o teu amor por um filho, a tua compaixão, o teu cuidado, a tua confiança, guardarei para sempre», desabafa o príncipe, a quem foram retiradas as patentes militares e o direito de usar o título de «sua majestade real» depois de ter sido alvo de acusações de abuso sexual de menores. O duque chegou a acordo com a queixosa Virginia Giuffre, mas mantém-se por esclarecer a amizade que o uniu a Jeffrey Epstein, já depois de o magnata ter sido condenado por abuso e tráfico sexual de menores.

Foto O texto termina com uma declaração de lealdade ao irmão — «Deus proteja o rei» —, o que é lido pelos comentadores como uma forma de começar a trabalhar um cenário de paz. André tem vindo a tentar voltar à ribalta, mas foi impedido por Carlos e William, que intercederam junto de Isabel II para manter o duque de Iorque longe dos holofotes .

