Prémio Tágides. André Pinção Lucas. Mais liberdade é sinónimo de menos corrupção?

Estes vídeos foram gravados no auditório da Fundação Oriente, local onde se realizará a cerimónia final do Prémio Tágides, a 16 de dezembro. As nomeações terminaram a 31 de julho.

Criado em 2021, o Prémio Tágides conta, pelo segundo ano consecutivo, com o Alto Patrocínio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. É promovido anualmente pela All4Integrity de forma a identificar, reconhecer, celebrar e premiar projetos, trabalhos e/ou iniciativas de pessoas que se destaquem na promoção de uma cultura de integridade e prevenção e luta contra a corrupção.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

