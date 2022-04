Entornointeligente.com /

Prêmio Globeleza: que notas você dá para a Barroca Zona Sul? Vote! Com notas de 7 a 10, avalie a escola em 5 categorias: Rainha das Rainhas, Baianas Fofuras, No Gogó, Samba no Pé e Bateria Mais Animada. Por g1

24/04/2022 04h10 Atualizado 24/04/2022

1 de 1 Prêmio Globeleza 2022 — Foto: Arte/TV Globo Prêmio Globeleza 2022 — Foto: Arte/TV Globo

O Prêmio Globeleza vai reverenciar escolas do Grupo Especial ( clique aqui para saber mais sobre a premiação ), e você pode participar.

Que notas você dá para a Barroca Zona Sul em cada uma das cinco categorias? Vote!

Rainha das Rainhas: que nota você dá para a Barroca? VOTE AQUI Baianas Fofuras: que nota você dá para a Barroca? VOTE AQUI No Gogó: que nota você dá para a Barroca? VOTE AQUI Samba no Pé: que nota você dá para a Barroca? VOTE AQUI Bateria Mais Animada: que nota você dá para a Barroca? VOTE AQUI

LINK ORIGINAL: G1 Globo

